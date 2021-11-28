«Десна» обыграла «Черноморец» в Одессе
Рябоконь: «У многих футболистов заканчиваются контракты. Надеюсь, «Десна» будет жить»
Главный тренер черниговцев – о финансовых проблемах в клубе
28 ноября 19:59
Александр Рябоконь / фото - FootBoom
Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь высказался о финансовой ситуации в клубе, а также прокомментировал новости о растущих задолженностях перед игроками команды.
«Возможно, из-за финансовых проблем мы увидим отток талантливых футболистов из команды. У многих игроков заканчиваются контракты, поэтому какие-то изменения обязательно будут. И в команде, и в клубе. Но надеюсь, что все будет хорошо и «Десна» будет жить».
Напомним, тренер «Вереса» Юрий Вирт назвал тройку самых перспективных вратарей Украины.