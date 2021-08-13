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Сабо: «Если не выйдем на ЧМ, Петракова обгадят с ног до головы»

Эксперт отметил, что не назначал бы тренера чемпионской сборной до 20 лет в национальную команду
Футбол Сборная Украины
22:10
Сабо: «Если не выйдем на ЧМ, Петракова обгадят с ног до головы»
Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал информацию о том, что Александр Петраков может возглавить «сине-желтых» в случае, если Сергею Реброву не удастся расторгнуть контракт с «Аль-Айном».

Удивлен, конечно, что с Сергеем Ребровым не получилось. Видимо, пришлось платить солидные отступные за его контракт в Эмиратах. Петраков неплохой парень, но он не работал с большими командами, только с юношескими. Это же большая разница.

Не знаю, как к такому тренеру отнесутся «сборники». Дай бог тогда, чтобы ему повезло. У нас сложная ситуация в группе к ЧМ-2022. Нужно занимать хотя бы второе место, чтобы играть в плей-офф за право выйти на чемпионат мира.

Наверное, я бы не назначал его в такой ситуации. У нас очень разные болельщики. Если не попадем на чемпионат мира, люди его обгадят с ног до головы, смешают сами знаете с чем. Дай, Бог, чтобы получилось. Но не знаю, как Саша с этим справится.

Очевидно, Ребров был самым оптимальным кандидатом на замену Шевченко. Надежда была, что он порешает вопрос с «Аль-Айном». Сережа перспективный тренер, мой воспитанник. Болел за него, ведь дал путь в большой футбол. Но, видимо, пока не судьба возглавить сборную. Надо было платить деньги за его контракт, а этого делать не стоит. Сборной нужен свободный тренер.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека не ведет переговоры с УАФ.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Йожеф Сабо Сергей Ребров Александр Петраков УАФ

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