Сабо: «Если не выйдем на ЧМ, Петракова обгадят с ног до головы»

Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал информацию о том, что Александр Петраков может возглавить «сине-желтых» в случае, если Сергею Реброву не удастся расторгнуть контракт с «Аль-Айном».

Не знаю, как к такому тренеру отнесутся «сборники». Дай бог тогда, чтобы ему повезло. У нас сложная ситуация в группе к ЧМ-2022. Нужно занимать хотя бы второе место, чтобы играть в плей-офф за право выйти на чемпионат мира.

Наверное, я бы не назначал его в такой ситуации. У нас очень разные болельщики. Если не попадем на чемпионат мира, люди его обгадят с ног до головы, смешают сами знаете с чем. Дай, Бог, чтобы получилось. Но не знаю, как Саша с этим справится.

Очевидно, Ребров был самым оптимальным кандидатом на замену Шевченко. Надежда была, что он порешает вопрос с «Аль-Айном». Сережа перспективный тренер, мой воспитанник. Болел за него, ведь дал путь в большой футбол. Но, видимо, пока не судьба возглавить сборную. Надо было платить деньги за его контракт, а этого делать не стоит. Сборной нужен свободный тренер.