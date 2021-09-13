Сабо – о разборе Петракова ошибок Караваева: «Учить 30-летнего игрока сборной – это смешно»
Легенда «Динамо» Йожеф Сабо высказался о словах главного тренера сборной Украины Александра Петракова касательно ошибок Александра Караваева в игре с Казахстаном (2:2).
– Правильно ли тренеру говорить об этом в прямом эфире?
– Это игровые ситуации. Учить футболиста, который играет в сборной... При этом игрок не молодой. Не думаю, что он не знает, как нужно это делать.
Непонятная ситуация. Малиновский улетел. Не знаю, кто виноват – то ли тренер, то ли сам Руслан. Скандал. Посмотрим, каким будет конечный результат, три матча отбора ЧМ-2022 осталось.
– А Леоненко задался вопросом, нужны ли сборной такие игроки, как Малиновский.
– Лучшего полузащитника на сегодняшний день у нас нет. У Руслана есть все: и отбор, и обводка, и удар, и дисциплина, и забивной он. Все зависит от того, что и кому нравится. Я не знаю, что там произошло, поэтому не имею права судить. Тренеру или игроку надо уступить, кто из них виноват. Если Малиновский попросил поменять билеты и уехал, значит, там что-то произошло. Надо спрашивать у Малиновского и Петракова.
– Так как правильно держать игрока: на линии или на расстоянии вытянутой руки?
– Все зависит от того, как идет атака. Этому учат еще в детских и юношеских командах. Учить футболиста, которому под 30 лет, как играть – смешно. Можно ему просто сказать, что он неправильно играл. Футболист может ответить, что заигрался или еще что-то. Естественно, он должен видеть соперника, когда атака идет с противоположного фланга. Естественно, что он не должен с ним стоять, он идет в середину и держит его под прицелом.
– Игроки сборной теперь не будут играть со страхом, зная, что Петраков может их публично раскритиковать за ошибки, а от этого еще больше ошибаться?
– Учить играть футболиста сборной – это смешно. Можно на разборе матча сказать игроку 1 на 1, что он неправильно выбрал позицию. А в 30 лет учить человека играть в футбол – это неправильно.
– Не ухудшится ли после этого интервью атмосфера в сборной? Не потеряет ли Петраков доверие игроков?
– Мы увидим это, когда они соберутся. Если мы проиграем Финляндии, то нам уже будет нечего рассчитывать на 2-е место в группе.
Ранее Сабо заявил, что «Динамо» способно обыграть и «Бенфику», и «Барселону» в Лиге чемпионов.
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