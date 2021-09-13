Сабо – о разборе Петракова ошибок Караваева: «Учить 30-летнего игрока сборной – это смешно»

Йожеф Сабо / Фото: УАФ

Легенда «Динамо» Йожеф Сабо высказался о словах главного тренера сборной Украины Александра Петракова касательно ошибок Александра Караваева в игре с Казахстаном (2:2).

– Это игровые ситуации. Учить футболиста, который играет в сборной... При этом игрок не молодой. Не думаю, что он не знает, как нужно это делать.

Непонятная ситуация. Малиновский улетел. Не знаю, кто виноват – то ли тренер, то ли сам Руслан. Скандал. Посмотрим, каким будет конечный результат, три матча отбора ЧМ-2022 осталось.

– А Леоненко задался вопросом, нужны ли сборной такие игроки, как Малиновский.

– Лучшего полузащитника на сегодняшний день у нас нет. У Руслана есть все: и отбор, и обводка, и удар, и дисциплина, и забивной он. Все зависит от того, что и кому нравится. Я не знаю, что там произошло, поэтому не имею права судить. Тренеру или игроку надо уступить, кто из них виноват. Если Малиновский попросил поменять билеты и уехал, значит, там что-то произошло. Надо спрашивать у Малиновского и Петракова.

– Так как правильно держать игрока: на линии или на расстоянии вытянутой руки?

– Все зависит от того, как идет атака. Этому учат еще в детских и юношеских командах. Учить футболиста, которому под 30 лет, как играть – смешно. Можно ему просто сказать, что он неправильно играл. Футболист может ответить, что заигрался или еще что-то. Естественно, он должен видеть соперника, когда атака идет с противоположного фланга. Естественно, что он не должен с ним стоять, он идет в середину и держит его под прицелом.

– Игроки сборной теперь не будут играть со страхом, зная, что Петраков может их публично раскритиковать за ошибки, а от этого еще больше ошибаться?

– Учить играть футболиста сборной – это смешно. Можно на разборе матча сказать игроку 1 на 1, что он неправильно выбрал позицию. А в 30 лет учить человека играть в футбол – это неправильно.

– Не ухудшится ли после этого интервью атмосфера в сборной? Не потеряет ли Петраков доверие игроков?

– Мы увидим это, когда они соберутся. Если мы проиграем Финляндии, то нам уже будет нечего рассчитывать на 2-е место в группе.