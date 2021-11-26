Самая глупая травма года? Защитник «Барселоны» по неосторожности отправился в лазарет

Футболисту пришлось вынужденно покинуть поле

Рональд Араухо / фото - FC Barcelona

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» (0:0).

Самым странным событием этой встречи стала травма защитника каталонцев Рональда Араухо.

Уругваец отличился в воротах «орлов» и в порыве радости побежал праздновать взятие ворот. Но совершив резкий рывок, игрок опустился на газон, так как ощутил мышечный спазм.

Защитник не смог продолжить матч и был сразу заменен.

Но самое интересное в этой ситуации то, что взятие ворот не было засчитано из-за офсайда. Таким образом, Араухо получил травму, празднуя гол, которого даже не было.

Напомним, звезда «Барселоны» может вместе с Зинченко оказаться в «Ньюкасле».