Вместе с Зинченко в «Ньюкасле» также может оказаться звезда «Барселоны»
Самая глупая травма года? Защитник «Барселоны» по неосторожности отправился в лазарет
Футболисту пришлось вынужденно покинуть поле
26 ноября 13:07
Рональд Араухо / фото - FC Barcelona
В матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» (0:0).
Самым странным событием этой встречи стала травма защитника каталонцев Рональда Араухо.
Уругваец отличился в воротах «орлов» и в порыве радости побежал праздновать взятие ворот. Но совершив резкий рывок, игрок опустился на газон, так как ощутил мышечный спазм.
Защитник не смог продолжить матч и был сразу заменен.
Но самое интересное в этой ситуации то, что взятие ворот не было засчитано из-за офсайда. Таким образом, Араухо получил травму, празднуя гол, которого даже не было.
Напомним, звезда «Барселоны» может вместе с Зинченко оказаться в «Ньюкасле».
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