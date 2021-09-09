Нойер: «Наша цель – стать чемпионами мира в следующем году»
Самолет сборной Германии совершил аварийную посадку в Эдинбурге
Детали инцидента не сообщаются
Фото: twitter.com/DFB_Team_EN
Самолет сборной Германии совершил аварийную посадку в Эдинбурге, сообщает Bild.
После матча квалификации на чемпионат мира-2022 против Исландии (4:0) самолет национальной команды вылетел из Рейкьявика без затруднений. Но над шотландским городом Арброт с борта был подан аварийный сигнал. Самолет совершил незапланированную посадку в Эдинбурге. Сигнал 7700 означает, что на борту произошла аварийная ситуация.
Напомним, Мануэль Нойер заявил, что цель Германии – победа на чемпионате мира-2022.
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