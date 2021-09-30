Сане: «Динамо» тоже показало, что умеет хорошо играть в футбол»

Тем не менее, киевляне пропустили от «Баварии» 5 мячей

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Вингер «Баварии» Лерой Сане высказался о разгроме «Динамо» (5:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба мюнхенского клуба.

«Провели относительно хороший матч. Но «Динамо» тоже показало, что умеет хорошо играть в футбол. Старались действовать спокойно. Несколько раз это удавалось, особенно в обороне. В итоге показали свое превосходство.

Не позволили защите соперников очень хорошо сыграть. Рад, что все складывается хорошо».



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