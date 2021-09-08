Португалия без Роналду на выезде разгромила Азербайджан
Саутгейт: «Переход Роналду в МЮ – это прекрасно. Конкуренция полезна»
Тренер оценил перспективы других форвардов команды в сборной Англии
13:27
Фото: Sky Sports
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил Sky Sports перспективы форвардов «Манчестер Юнайтед» в сборной Англии после перехода Криштиану Роналду.
«Они уже привыкли к высокой конкуренции в АПЛ на постоянной основе. Переход Роналду для других форвардов МЮ – это прекрасно. Кто будет в стартовом составе, а кто нет – это уже решать тренерам клуба».
Роналду уже провел тренировку в МЮ.
Из-за его возвращения клуб хотел расстаться с Эдинсоном Кавани.
Комментарии 0