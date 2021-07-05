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Саутгейт заявил, что его команду не устраивает только выход в полуфинал

Команда хочет победить на турнире
Футбол Евро-2020
09:43
Саутгейт заявил, что его команду не устраивает только выход в полуфинал
Гарет Саутгейт / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал The Independent о чемпионских амбициях своей команды на Евро-2020:

«Мы уже справились со столькими неприятностями, преодолели столько барьеров. Я чувствую, что эти игроки воспринимают все это лишь как очередной вызов.

Интересно, что мы не будем полностью удовлетворены, если остановимся на полуфинале, хотя три года назад [после полуфинала на ЧМ-2018] было ощущение, что мы прошли большой путь.

Теперь мы повторили то достижение, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить эту команду. Это хороший знак. Мы готовы сделать следующий шаг – игроки воодушевлены этим вызовом.

Конечно, некоторые игры проходят очень специфически, мы видели это в других матчах. Но ребята будут готовы. У нас есть парни, бравшие трофеи, они знают, каково это. От этого у них прибавилось уверенности».

Хоть Жозе Моуриньо и считает, что Англии было слишком легко против Украины, но все равно стоит отметить отличную работу Саутгейта. Тренер сыграл на слабых сторонах своего оппонентах: потери концентрации после стартового свистка и стандартных положениях.

Под конкретную команду тренер выбирает отдельный стартовый состав, благо глубина скамейки позволяет экспериментировать и выпускать новые сочетания игроков чуть ли не в каждом матче. Наставник сам заявил, что в его составе важны даже те, кто сидит на скамейке запасных.

Напомним, экс-тренер англичан высоко оценил работу Саутгейта.

Павел Харченко
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Теги

сборная Англии (футбол) Украина – Англия Гарет Саутгейт

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