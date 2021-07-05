Саутгейт заявил, что его команду не устраивает только выход в полуфинал

Гарет Саутгейт / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал The Independent о чемпионских амбициях своей команды на Евро-2020:

Интересно, что мы не будем полностью удовлетворены, если остановимся на полуфинале, хотя три года назад [после полуфинала на ЧМ-2018] было ощущение, что мы прошли большой путь.

Теперь мы повторили то достижение, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить эту команду. Это хороший знак. Мы готовы сделать следующий шаг – игроки воодушевлены этим вызовом.

Конечно, некоторые игры проходят очень специфически, мы видели это в других матчах. Но ребята будут готовы. У нас есть парни, бравшие трофеи, они знают, каково это. От этого у них прибавилось уверенности».