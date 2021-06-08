Сборная Украины отправилась в Бухарест на Евро-2020

Именно там будет находиться резиденция «сине-желтых»

Фото - УАФ

Сборная Украины сегодня, 8 июня, в 17:00 вылетела из Харькова в Бухарест. Именно в этом городе будет базироваться резиденция «сине-желтых» на время проведения Евро-2020.

В делегации осталось 26 игроков, которые вошли в окончательную заявку на Евро-2020. Андрей Лунин и Богдан Михайличенко вслед за Богданом Ледневым, Артемом Бондаренко и Александром Сиротой покинули расположение команды.

Как сообщает пресс-служба УАФ, прибытие сборной в Бухарест ожидается в 18:55 по местному и киевскому времени. Самолет приземлится в аэропорту Баняса. Оттуда, согласно регламенту, команда немедленно пересядет в автобус и в сопровождении полицейского эскорта отправится к отелю.

На сегодняшний вечер у «сине-желтых» планируется ужин и отдых. А на следующий день команда Андрея Шевченко начнет подготовку непосредственно к первому матчу турнира с Нидерландами.

Напомним, один из лидеров команды соперника вернулся в общую группу перед данным поединком.