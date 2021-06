Сборные Нидерландов и Австрии поддержат тренд группы C

Сборная Нидерландов продолжит много забивать / Фото - twitter.com/OnsOranje

Сборная Нидерландов в случае победы над Австрией следом за Италией досрочно оформит выход в 1/8 финала Евро-2020. Более того, это будет выход с первого места – мотивация у команды Франка де Бура должна быть запредельной.

В матче против сборной Украины Нидерланды предстали такими, как мы и ожидали – бегущими, создающими уйму моментов при слабой реализации, а также слабо играющими в обороне. За последнее нидерландцы едва не поплатились потерей очков, но смогли собраться в концовке и забить третий мяч.

Австрия в своей игре делает ставку на оборону, что видно даже по схеме игры команды. Команда будет делать ставку на быстрый гол и удержание, но против Нидерландов такая тактика вряд ли принесет ожидаемый результат.

