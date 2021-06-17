Сборные Нидерландов и Австрии поддержат тренд группы C

Прогноз на матч соперников сборной Украины

Прогноз

Сборная Нидерландов продолжит много забивать / Фото - twitter.com/OnsOranje

Сборная Нидерландов в случае победы над Австрией следом за Италией досрочно оформит выход в 1/8 финала Евро-2020. Более того, это будет выход с первого места – мотивация у команды Франка де Бура должна быть запредельной.

В матче против сборной Украины Нидерланды предстали такими, как мы и ожидали – бегущими, создающими уйму моментов при слабой реализации, а также слабо играющими в обороне. За последнее нидерландцы едва не поплатились потерей очков, но смогли собраться в концовке и забить третий мяч.

Джорджиньо Вейналдум / Фото - twitter.com/GWijnaldum

Австрия в своей игре делает ставку на оборону, что видно даже по схеме игры команды. Команда будет делать ставку на быстрый гол и удержание, но против Нидерландов такая тактика вряд ли принесет ожидаемый результат.

Нидерланды забивали как минимум два мяча в восьми последних матчах, однако и обязательно пропускали в семи из последних десяти игр. Для команды де Бура обычной стала ситуация с обменом голами.

Поэтому сборной Австрии нет смысла отсиживаться у своих ворот и нужно пытаться находить шансы у чужих ворот. По-другому из этой суперрезультативной группы будет невозможно выйти. В последнее время австрийцы не очень хорошо играют против топовых соперников: Дания (0:4), Польша (0:0 и 0:1) и Португалия (0:0). Как видим, не удалось забить ни одного мяча, но Нидерланды должны предоставить шанс для гола.

Фото - twitter.com/oefb1904

Австрия пропустила в первом туре от Северной Македонии, однако отличилась трижды и даже в случае поражения будет решать вопрос выхода в 1/8 финала в третьем туре в матче против Украины. Это должно уменьшить психологическое давление на игроков и позволить им играть раскованнее.

Скорее всего, команды сразу начнут матч очень активно и забьют быстрый гол, который только раскроет игру. Предлагаем заиграть вариант «гол в обоих таймах» за коэффициент 2,20.

Матч Нидерланды – Австрия пройдет сегодня, 17 июня, в Амстердаме. Начало – в 22:00.

Евро-2020. Нидерланды – Австрия. Онлайн трансляция

Евро-2020. Нидерланды – Австрия. Видео трансляция