Сегодня победитель Бундеслиги проэкзаменует чемпиона Украины в ЛЧ

«Динамо» проведет матч против «Баварии»

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча состоится уже сегодня, 29 сентября, в Мюнхене.

Серьезной потерей для киевлян стал полузащитник Виталий Буяльский. О важности игрока для команды рассказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу.

Продолжает длительное восстановление после травмы Артем Беседин. Не отправился на матч и Эрик Рамирес, вылечившийся от коронавируса. В распоряжении наставника киевлян остаются два молодых форварда Владислав Супряга и Илья Шкурин.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, скорее всего, не сможет рассчитывать на вингера Кингсли Комана. Также травмированы хавбек Корентен Толиссо и голкипер Свен Ульрайх.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – в 22:00.