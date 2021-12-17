Сегодня Шевченко может войти в историю «Дженоа». Но он вряд ли будет этому рад
В последнее время у Андрея Шевченко было хоть немного поводов для радости: возвращения Доменико Кришито и Маттиа Дестро, первый гол в чемпионате, первая победа у руля «Дженоа».
Вот только 1:0 с «Салернитаной» были в Кубке (а дальше по сетке «Милан»). А сейчас наступило время возвращаться в суровую реальность – в чемпионате у бывшего главного тренера сборной Украины, который вывел нашу национальную команду в исторический четвертьфинал Евро, ни одной победы в пяти матчах.
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0:2 – «Рома»
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0:0 – «Удинезе»
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0:3 – «Милан»
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0:2 – «Ювентус»
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1:3 – «Сампдория»
Третий с конца в таблице «Дженоа» пропустил 10 мячей в свои ворота, прежде чем смог забить хоть один в ворота соперника. Удручающая статистика, хоть мы и понимаем, что нашествие травм и суровый календарь серьезно на нее повлияли.Вот только к концу года «грифонам» предстоит сыграть сначала на выезде против «Лацио», а затем дома против «Аталанты». Места для легких очков не наблюдается.
И уже матчем против «орлов» Маурицио Сарри Шевченко может войти в историю «Дженоа». Правда, он вряд ли будет этому рад.
Шевченко, к счастью, не повторил неудачу Морено Лонго, который в 2019 году поднял «Фрозиноне» в Серию А и в своих дебютных 6 матчах в элите итальянского футбола никак не мог дождаться первого гола от команды. Подопечные украинца забили в пятом матче под руководством тренера-дебютанта.
Однако есть еще менее приятная история. Хоть «Дженоа» и забил «Сампдории», но не выиграл дерби. В эпоху трех очков за победу ни у кого не было шести матчей без побед с момента дебюта во главе «грифонов».
С сезона-1994/95 было у «Дженоа» было два наставника, «достижение» которых украинец уже повторил.
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1995 год – Джузеппе Маркьоро: 3 поражения и 2 ничьи
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2012 год – Луиджи Дельнери: 5 поражений
Правда, оба этих тренера свои шестые матчи выиграли. Маркьоро одолел «Падову» с победным голом на 90-й минуте, а Дельнери обыграл «Аталанту».
В последствии ни один, ни второй не продержались до конца сезона (первого уволили после 14 матчей, второго – после 13). Правда, «Дженоа» и в первом, и во втором случае спасся от вылета – занял место как раз над зоной вылета. Такая вот ситуация.
Кстати, ту победу Дельнери над «Аталантой» отлично помнит Чиро Иммобиле. Он тогда играл за «Дженоа». А сегодня попытается забить (если будет готов играть) в ворота своей бывшей команды. Кстати, в эру тех же трех очков за победу никто не забивал «грифонам» в Серии А больше капитана и лучшего бомбардира в истории «Лацио».
Впрочем, статистика и история в футбол не играют, так ведь? Команда Шевченко с позитивом готовилась к этому матчу – хоть и в Кубке, но первая победа уже была добыта. А вот у «Лацио», в свою очередь, проблемы.
Сарри даже отменил одну из тренировок и устроил команде разбор полетов. Посмотрим, как это скажется на встрече с «Дженоа». Может, это именно тот день, когда итальянец впервые в тренерской карьере уступит «грифонам».
Правда, попадание Шевченко в историю клуба более вероятно. Его коллектив, как пишут болельщики команды, сейчас на несколько световых лет отстает от «Лацио». И с этим сложно не согласиться.
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