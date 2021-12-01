Сегодня Шевченко встретится с клубом, где стал легендой. Украинец пообещал доставить проблемы «Милану»

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 15-го тура Серии А против «Милана»:

Я профессионал, и отдам все силы и сделаю все возможное, чтобы доставить «Милану» проблемы.

Мы должны сохранить структуру игры, которую продемонстрировали в предыдущих матчах, крепость. Со временем будем прогрессировать – стараться лучше контролировать мяч, лучше контролировать игру.

Милан проиграл дважды подряд, но «Милан» играет в красивый футбол. Я посмотрел много их матчей. Они хорошо играют, создают множество моментов. Нам нужно быть внимательными. Я очень благодарен болельщикам за их поддержку. Это очень важно для команды. Надеюсь завтра они будут нашим 12-м игроком».