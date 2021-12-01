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Сегодня Шевченко встретится с клубом, где стал легендой. Украинец пообещал доставить проблемы «Милану»

Специалист пока что не выигрывал во главе «грифонов»
Футбол Серия А (Италия)
07:40
Сегодня Шевченко встретится с клубом, где стал легендой. Украинец пообещал доставить проблемы «Милану»
Андрей Шевченко / фото - УАФ

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 15-го тура Серии А против «Милана»:

«Конечно, я всегда буду болеть за «Милан», но не в матче против «Дженоа». Я очень взволнован этим поединком, однако сдержу свои эмоции.

Я профессионал, и отдам все силы и сделаю все возможное, чтобы доставить «Милану» проблемы.

Мы должны сохранить структуру игры, которую продемонстрировали в предыдущих матчах, крепость. Со временем будем прогрессировать – стараться лучше контролировать мяч, лучше контролировать игру.

Милан проиграл дважды подряд, но «Милан» играет в красивый футбол. Я посмотрел много их матчей. Они хорошо играют, создают множество моментов. Нам нужно быть внимательными. Я очень благодарен болельщикам за их поддержку. Это очень важно для команды. Надеюсь завтра они будут нашим 12-м игроком».

Украинец во времена своей карьеры игрока провел в «Милане» в общей сложности 8 лет за два периода.

Вместе с «россонери» экс-форвард выигрывал Лигу чемпионов и Серию А, а также именно в составе миланцев украинец стал обладателем «Золотого мяча».

Уже сегодня, 1-го декабря украинец во главе «Дженоа» лицом к лицу встретится с бывшим клубом.

Онлайн трансляция «Дженоа» – «Милан». Начало – в 21:45.

Напомним, Шевченко сравнил футбол с шахматами. И рассказал, в чем прелесть игры, которой он отдал жизнь.


Источник: Гранде-Шева Павел Харченко
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