Сегодня Шевченко встретится с клубом, где стал легендой. Украинец пообещал доставить проблемы «Милану»
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 15-го тура Серии А против «Милана»:
«Конечно, я всегда буду болеть за «Милан», но не в матче против «Дженоа». Я очень взволнован этим поединком, однако сдержу свои эмоции.
Я профессионал, и отдам все силы и сделаю все возможное, чтобы доставить «Милану» проблемы.
Мы должны сохранить структуру игры, которую продемонстрировали в предыдущих матчах, крепость. Со временем будем прогрессировать – стараться лучше контролировать мяч, лучше контролировать игру.
Милан проиграл дважды подряд, но «Милан» играет в красивый футбол. Я посмотрел много их матчей. Они хорошо играют, создают множество моментов. Нам нужно быть внимательными. Я очень благодарен болельщикам за их поддержку. Это очень важно для команды. Надеюсь завтра они будут нашим 12-м игроком».
Украинец во времена своей карьеры игрока провел в «Милане» в общей сложности 8 лет за два периода.
Вместе с «россонери» экс-форвард выигрывал Лигу чемпионов и Серию А, а также именно в составе миланцев украинец стал обладателем «Золотого мяча».
Уже сегодня, 1-го декабря украинец во главе «Дженоа» лицом к лицу встретится с бывшим клубом.
Онлайн трансляция «Дженоа» – «Милан». Начало – в 21:45.
Напомним, Шевченко сравнил футбол с шахматами. И рассказал, в чем прелесть игры, которой он отдал жизнь.
Комментарии 0