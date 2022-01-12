Сегодня у «Барселоны» будет шанс прервать пятиматчевую серию без побед в Эль Класико
Сегодня, 12-го января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».
Игра пройдет в Саудовской Аравии, а во втором полуфинале сыграют «Атлетик Бильбао» и «Атлетико Мадрид».
Каталонцы подходят к Класико не в лучших кондициях, так как отстают от главного соперника в чемпионате Испании на 17 очков. Но тренер «бланкос» Карло Анчелотти заявил, что это ничего не будет решать в очном противостоянии.
«Блаугранас» подойдут к этой игре с большим желанием прервать серию из пяти матчей без побед над своим главным соперником.
Последний триумф «Барселоны» в матчах с «Реалом» датируется 2-м марта 2019-го года, когда подопечные тогда еще Эрнесто Вальверде обыграли мадридцев под руководством Сантьяго Солари со счетом 1:0.
После этого команды один раз сыграли вничью, а еще четырежды победителем становился именно столичный клуб.
Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал». Начало – в 21:00.
Ранее стало известно, что «блаугранас» удалось заявить Феррана Торреса на сезон и он сможет сыграть в Класико.
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