Сегодня у «Барселоны» будет шанс прервать пятиматчевую серию без побед в Эль Класико

Каталонцы не побеждали «Реал» с 2019-го года

фото - FC Barcelona

Сегодня, 12-го января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».

Игра пройдет в Саудовской Аравии, а во втором полуфинале сыграют «Атлетик Бильбао» и «Атлетико Мадрид».

Каталонцы подходят к Класико не в лучших кондициях, так как отстают от главного соперника в чемпионате Испании на 17 очков. Но тренер «бланкос» Карло Анчелотти заявил, что это ничего не будет решать в очном противостоянии.

«Блаугранас» подойдут к этой игре с большим желанием прервать серию из пяти матчей без побед над своим главным соперником.

Последний триумф «Барселоны» в матчах с «Реалом» датируется 2-м марта 2019-го года, когда подопечные тогда еще Эрнесто Вальверде обыграли мадридцев под руководством Сантьяго Солари со счетом 1:0.

После этого команды один раз сыграли вничью, а еще четырежды победителем становился именно столичный клуб.

Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал». Начало – в 21:00.

Ранее стало известно, что «блаугранас» удалось заявить Феррана Торреса на сезон и он сможет сыграть в Класико.