Селезнев – о неприличном жесте в матче с «Ворсклой»: «Не имел права, но тяжело сдержаться»

Евгений Селезнев / Фото - ФК Минай

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал в эфире YouTube-канала «МУХА» свою дисквалификацию за неприличный жест в матче с «Ворсклой» и повышенное внимание общественности ко своей персоне.

Вот меня дисквалифицировали. Я понимал, что не имел права показывать «фак ю», но когда тебя люди провоцируют и говорят, тяжело сдержаться, я эмоциональный человек. Хотя я не имел права этого делать, я это признаю.

Штрафы? Я бы не сказал, что сильного много их было. Однажды машину разбил. Когда на Maserati в аварию попал. По-моему, на 20 000 евро оштрафовали, не помню. Это чисто моя вина была.