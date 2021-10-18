Киммих: «Не думаю о «Золотом мяче», но я ничем не уже всех тех номинантов»
Селезнев – о неприличном жесте в матче с «Ворсклой»: «Не имел права, но тяжело сдержаться»
Опытный форвард пожаловался на провокации со стороны болельщиков
Евгений Селезнев / Фото - ФК Минай
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал в эфире YouTube-канала «МУХА» свою дисквалификацию за неприличный жест в матче с «Ворсклой» и повышенное внимание общественности ко своей персоне.
Я никогда не считал себя популярным. На меня постоянно выливается очень много критики за то, что я говорю правду, могу матюгнуться. Я такой есть сам по себе, не люблю лебезение, не люблю вилять, как это все делают, носить 2 – 3 маски. Что я думаю, то и говорю. Может, поэтому кому-то не нравлюсь.
Вот меня дисквалифицировали. Я понимал, что не имел права показывать «фак ю», но когда тебя люди провоцируют и говорят, тяжело сдержаться, я эмоциональный человек. Хотя я не имел права этого делать, я это признаю.
Штрафы? Я бы не сказал, что сильного много их было. Однажды машину разбил. Когда на Maserati в аварию попал. По-моему, на 20 000 евро оштрафовали, не помню. Это чисто моя вина была.
Селезнев также рассказал, что у него общего с Ярославом Ракицким.
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