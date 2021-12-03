Селезнев объяснил почему нецензурно раскритиковал действия партнера по команде

Форвард «Миная» стал фигурантом очередного скандала

Евгений Селезнев / Фото - ФК Минай

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев в эфире телеканала «Футбол» объяснил, почему допустил высказывание в адрес партнера по команде с использованием ненормативной лексики. Инцидент произошел после матча с «Динамо» (0:2).

Если человек выходит на замену без желания, то почему все должны бегать, а ты выходишь без желания? Ну что это?! Мне очень обидно было, что мы проиграли. Мы не должны были проигрывать. Ну я вспылил. Я извинился перед всеми. Мне сегодня только сказали, что оно вылезло в Тик-Токе. Я узнаю, кто это снял. Я просто не пойму: мы разговаривали между собой, зачем это все выкладывать? Опять в какой-то конфликт я влез.

Ранее Селезнев пообещал пересечь Днепр вплавь, если Александр Гладкий обойдет его в списке бомбардиров.