Серхио Рамос может покинуть ПСЖ, так и не дебютировав за клуб

Экс-защитник «Реала» до сих пор восстанавливается после травмы

Серхио Рамос / фото - Eurosport Защитник Серхио Рамос вскоре может покинуть ПСЖ, сообщает Le Parisien. Испанец все еще не дебютировал в составе парижан, так как продолжает восстанавливаться после травмы. Такая ситуация беспокоит руководство клуба, в ПСЖ рассматривают вариант с расторжением контракта с Рамосом, если в ближайшее время положение игрока не изменится. Напомним, Месси заявил, что не против вернуться в «Барселону».

Михаил Рыбак