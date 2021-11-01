Рамос дебютирует за ПСЖ в матче с чемпионами Франции
Серхио Рамос может покинуть ПСЖ, так и не дебютировав за клуб
Экс-защитник «Реала» до сих пор восстанавливается после травмы
08:50
Серхио Рамос / фото - Eurosport
Защитник Серхио Рамос вскоре может покинуть ПСЖ, сообщает Le Parisien.
Испанец все еще не дебютировал в составе парижан, так как продолжает восстанавливаться после травмы. Такая ситуация беспокоит руководство клуба, в ПСЖ рассматривают вариант с расторжением контракта с Рамосом, если в ближайшее время положение игрока не изменится.
Напомним, Месси заявил, что не против вернуться в «Барселону».
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