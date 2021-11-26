Шахаб: «Мы играли на полную – это очень важно, но, к сожалению, «Рома» сумела забить, а мы – нет»

Нападающий «Зари» – о поражении от «волков» в Лиге конференций



Шахаб Захеди / Фото - Facebook Форвард «Зари» Шахаб Захеди в интервью официальному сайту клуба поделился эмоциями после поражения от «Ромы»



«Я хочу поздравить «Рому» с победой, хорошая команда, мы рады играть против нее. Перед игрой провели подробный анализ, и у нас была своя тактика, но мы не сумели применить ее на поле. Иногда ты делаешь все для достижения результата, но не можешь его достичь по тем или иным причинам, ведь это футбол».



Как вы отреагировали на быстрый гол во втором тайме?



«Я считаю, что первые и последние 10 минут игры самые важные. Футболисты показывают свой максимум, возможно, где-то не хватает концентрации. Мы играли на полную – это очень важно, но, к сожалению, они сумели забить, а мы – нет».



Победа помогла «волкам» добыть путевку в плей-офф Лиги конференций. Также из группы вышел в следующую стадию «Буде-Глимт», а «Заря» и ЦСКА остались без евровесны.



Напомним,



Форвард «Зари»в интервьюклуба поделился эмоциями после поражения от «Ромы» (0:4) в матче 5-го тура группового раунда Лиги конференций.Победа помогла «волкам» добыть путевку в плей-офф Лиги конференций. Также из группы вышел в следующую стадию «Буде-Глимт», а «Заря» и ЦСКА остались без евровесны.Напомним, Моуриньо заявил, что «Заря» является командой не самого высокого уровня

Владимир Кириченко