«Шахтер» и «Динамо» определились с формой на матч за Суперкубок Украины

Команды сыграют в традиционных комплектах

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» и «Динамо» определились с формой на матч за Суперкубок Украины.

Обе команды не удивили и сыграют в традиционных комплектах. «Динамо» сыграет в бело-голубом комплекте экипировки, а вратарь киевлян - в серой форме. Футболисты «Шахтера» выйдут в оранжевых футболках и черных шортах, а голкипер - в зеленом комплекте.

«Шахтер» уже огласил заявку на матч. А вот у «Динамо» может не сыграть Николай Шапаренко.

Начало игры – в 21:00.

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо».

