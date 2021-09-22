Шапаренко рискует пропустить матч с «Шахтером»
«Шахтер» и «Динамо» определились с формой на матч за Суперкубок Украины
Команды сыграют в традиционных комплектах
Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» и «Динамо» определились с формой на матч за Суперкубок Украины.
Обе команды не удивили и сыграют в традиционных комплектах. «Динамо» сыграет в бело-голубом комплекте экипировки, а вратарь киевлян - в серой форме. Футболисты «Шахтера» выйдут в оранжевых футболках и черных шортах, а голкипер - в зеленом комплекте.
«Шахтер» уже огласил заявку на матч. А вот у «Динамо» может не сыграть Николай Шапаренко.
Начало игры – в 21:00.
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