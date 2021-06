Шансы только выросли. Вероятность попадания Украины в плей-офф Евро-2020 после победы хорватов не пошатнулась

Судьба Украины в руках друх сборных / Фото - УАФ

Вторые сутки в Украине не утихают разговоры о шансах национальной сборной попасть в плей-офф Евро-2020 с третьего места после провала на групповом этапе. Сегодня, 23 июня, – день Х, когда все станет понятно после заключительных четырех встреч в групповом раунде.

Пока же продолжаем оценивать шансы. Авторитетный портал статистики Gracenote Live, у которого в Twitter 105 тысяч подписчиков, оценивает шансы не только на попадание команд в 1/8 финала, но и на образование различных пар соперников.

Но начнем с первого. Еще вчера до матча Хорватия – Шотландия шансы сборной Украины на попадание в плей-офф оценивались на уровне 77%. На тех же хорватов, которые в итоге вышли в 1/8-ю со второго места, давали только 36%.

- THE GRACENOTE FORECAST FOR #EURO2020 Chance of progress to the knockout phase: Qualified Belgium Italy Netherlands Wales Austria Denmark England Czech Republic Switzerland Sweden France >90% Germany 80%-90% Portugal Spain 70%-80% Ukraine pic.twitter.com/k1J2Pey4O8

Но самое интересное дальше. Портал также посчитал шансы на сформирование пар плей-офф. В двух из них 100-процентная вероятность – Уэльс гарантированно сыграет против Дании, а Италия точно встретится с Австрией. А вот дальше уже идет моделирование:

Нидерланды – Чехия (67%)

Бельгия – Португалия (36%)

Хорватия – Испания (33%)

Франция – Швейцария (49%)

Англия – Германия (42%)

Швеция – Украина (34%)

Как видим, места в этом списке не нашлось полякам и словакам, которые сегодня сыграют против Швеции и Испании соответственно и на которых портал не делает ставку.

Любопытно также то, что и вчера, до матчей Англии и Хорватии, Gracenote Live выделял матч Швеции и Украины в 1/8 финала, но даже с меньшим процентом – 33%. Так что, несмотря на то, что место в плей-офф команда Андрея Шевченко еще себе не гарантировала, шансы на это только возрастают.

- Most likely second round matches at #EURO2020



v (100%)



v (100%)



v (31%)



v (24%)



v (14%)



v (44%)



v (26%)



v (33%)



*Higher chance for Belgium v Portugal but Dutch chance higher#euro2021