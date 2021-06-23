Шансы только выросли. Вероятность попадания Украины в плей-офф Евро-2020 после победы хорватов не пошатнулась
Вторые сутки в Украине не утихают разговоры о шансах национальной сборной попасть в плей-офф Евро-2020 с третьего места после провала на групповом этапе. Сегодня, 23 июня, – день Х, когда все станет понятно после заключительных четырех встреч в групповом раунде.
Пока же продолжаем оценивать шансы. Авторитетный портал статистики Gracenote Live, у которого в Twitter 105 тысяч подписчиков, оценивает шансы не только на попадание команд в 1/8 финала, но и на образование различных пар соперников.
Но начнем с первого. Еще вчера до матча Хорватия – Шотландия шансы сборной Украины на попадание в плей-офф оценивались на уровне 77%. На тех же хорватов, которые в итоге вышли в 1/8-ю со второго места, давали только 36%.
- THE GRACENOTE FORECAST FOR #EURO2020— Gracenote Live (@GracenoteLive) June 22, 2021
Chance of progress to the knockout phase:
Qualified
Belgium
Italy
Netherlands
Wales
Austria
Denmark
England
Czech Republic
Switzerland
Sweden
France
>90%
Germany
80%-90%
Portugal
Spain
70%-80%
Ukraine pic.twitter.com/k1J2Pey4O8
Но самое интересное дальше. Портал также посчитал шансы на сформирование пар плей-офф. В двух из них 100-процентная вероятность – Уэльс гарантированно сыграет против Дании, а Италия точно встретится с Австрией. А вот дальше уже идет моделирование:
Нидерланды – Чехия (67%)
Бельгия – Португалия (36%)
Хорватия – Испания (33%)
Франция – Швейцария (49%)
Англия – Германия (42%)
Швеция – Украина (34%)
- Most likely second round matches at EURO2020— Gracenote Live (@GracenoteLive) June 22, 2021
v (100%)
v (100%)
v (67%)
v (36%)
v (33%)
v (49%)
v (42%)
v (34%)#euro2021 #WAL #DEN #ITA #AUT #NED #CZE #BEL #POR #CRO #ESP #FRA #SUI #ENG #GER #SWE #UKR #EURO2020
Как видим, места в этом списке не нашлось полякам и словакам, которые сегодня сыграют против Швеции и Испании соответственно и на которых портал не делает ставку.
- Евро-2020. Швеция – Польша. Видео трансляция
- Евро-2020. Швеция – Польша. Онлайн трансляция
- Евро-2020. Словакия – Испания. Видео трансляция
- Евро-2020. Словакия – Испания. Онлайн трансляция
Любопытно также то, что и вчера, до матчей Англии и Хорватии, Gracenote Live выделял матч Швеции и Украины в 1/8 финала, но даже с меньшим процентом – 33%. Так что, несмотря на то, что место в плей-офф команда Андрея Шевченко еще себе не гарантировала, шансы на это только возрастают.
- Most likely second round matches at #EURO2020— Gracenote Live (@GracenoteLive) June 21, 2021
v (100%)
v (100%)
v (31%)
v (24%)
v (14%)
v (44%)
v (26%)
v (33%)
*Higher chance for Belgium v Portugal but Dutch chance higher#euro2021
Букмекеры также ожидают такой исход. На выход Украины в плей-офф днем 23 июня можно поставить с коэффициентом 1,75, на невыход – 2,08. Правда, вчера на первый вариант давали 1,50.
Проход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 может случиться и благодаря раскладам в «группе смерти», но там нужен более фантастический сценарий.
- Евро-2020. Германия – Венгрия. Видео трансляция
- Евро-2020. Германия – Венгрия. Онлайн трансляция
- Евро-2020. Португалия – Франция. Видео трансляция
- Евро-2020. Португалия – Франция. Онлайн трансляция