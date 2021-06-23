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Шансы только выросли. Вероятность попадания Украины в плей-офф Евро-2020 после победы хорватов не пошатнулась

Наиболее вероятный соперник – Швеция
Футбол Сборная Украины
11:47
Шансы только выросли. Вероятность попадания Украины в плей-офф Евро-2020 после победы хорватов не пошатнулась Тема дня
Судьба Украины в руках друх сборных / Фото - УАФ

Вторые сутки в Украине не утихают разговоры о шансах национальной сборной попасть в плей-офф Евро-2020 с третьего места после провала на групповом этапе. Сегодня, 23 июня, – день Х, когда все станет понятно после заключительных четырех встреч в групповом раунде.

Пока же продолжаем оценивать шансы. Авторитетный портал статистики Gracenote Live, у которого в Twitter 105 тысяч подписчиков, оценивает шансы не только на попадание команд в 1/8 финала, но и на образование различных пар соперников.

Но начнем с первого. Еще вчера до матча Хорватия – Шотландия шансы сборной Украины на попадание в плей-офф оценивались на уровне 77%. На тех же хорватов, которые в итоге вышли в 1/8-ю со второго места, давали только 36%.

Но самое интересное дальше. Портал также посчитал шансы на сформирование пар плей-офф. В двух из них 100-процентная вероятность – Уэльс гарантированно сыграет против Дании, а Италия точно встретится с Австрией. А вот дальше уже идет моделирование:

Нидерланды – Чехия (67%)

Бельгия – Португалия (36%)

Хорватия – Испания (33%)

Франция – Швейцария (49%)

Англия – Германия (42%)

Швеция – Украина (34%)

Как видим, места в этом списке не нашлось полякам и словакам, которые сегодня сыграют против Швеции и Испании соответственно и на которых портал не делает ставку.

Любопытно также то, что и вчера, до матчей Англии и Хорватии, Gracenote Live выделял матч Швеции и Украины в 1/8 финала, но даже с меньшим процентом – 33%. Так что, несмотря на то, что место в плей-офф команда Андрея Шевченко еще себе не гарантировала, шансы на это только возрастают.

Букмекеры также ожидают такой исход. На выход Украины в плей-офф днем 23 июня можно поставить с коэффициентом 1,75, на невыход – 2,08. Правда, вчера на первый вариант давали 1,50.

Проход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 может случиться и благодаря раскладам в «группе смерти», но там нужен более фантастический сценарий.

Александр Черненко
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Словакии (футбол) сборная Испании (футбол) сборная Швеции (футбол) сборная Польши (футбол)

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