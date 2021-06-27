Шапаренко: «Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова»

Украинцам предстоит сложный матч

Николай Шапаренко / фото - Obozrevatel

Хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко поделился впечатлениями от исторического выхода сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020. Слова полузащитника цитирует официальный сайт UEFA.

«Мы очень болели за Швецию в матче против Польши, но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу. Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова. Швеция – боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами. Они борются на каждом клочке поля».

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» 29 июля. Подопечные Андрея Шевченко попытаются реабилитироваться за обидное поражение от Австрии и воспользоваться шансом, подаренным шведами, чтобы пройти в четвертьфинал.

Видео трансляция матча Швеция – Украина. Начало – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Швеция – Украина.