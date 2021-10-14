Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Шаран рассказал, что его удивило в игре Украины с Боснией и Герцеговиной

Команда упустила победу в важнейшем матче
Футбол Сборная Украины
14:20
Шаран рассказал, что его удивило в игре Украины с Боснией и Герцеговиной
фото - УАФ

Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран назвали причины потери Украиной очков в игре с боснийцами (1:1):

«От этого матча остались двойственные впечатления. Наши футболисты начали его очень хорошо, быстро забили мяч. Но потом я удивился: почему сразу после гола Ярмоленко мы отдали инициативу и глубоко прижались к своим воротам. Я понимаю, что при таком счете игра строится на контратаках, и вскоре одна из них могла завершиться очередным взятием ворот гостей. Забей Тымчик после выхода один на один – и вопрос о победителе, полагаю, был бы снят, хоть и игрового времени еще было много.

Потом украинская сборная вроде бы выровняла игру, и казалось, что все идет нормально. Однако во втором тайме, где-то после 60-й минуты, было видно, что наши футболисты «подсели» физически. Думаю, это и стало основной причиной изменения характера игры. Хотя могла сказаться и психологическая причина, так как ребята переживали за результат. На игру с боснийцами вышел точно такой же состав, как и тремя днями ранее в Финляндии.

Как мы видим, очень сложно нашим игрокам проводить два поединка за столь короткий период времени. Что касается Боснии, то она выглядела достаточно уверенно. Команда перестроилась тактически, и стала больше играть на атаку. На флангах было по два игрока. За счет этого и шли фланговые передачи, на которые боснийцы рассчитывали с учетом наличия высокорослых нападающих. Они могли забивать головой во втором тайме, но не удалось. Честно говоря, в ходе матча я чувствовал, что долго мы не выдержим. С финнами было по-другому – тогда удалось выдержать и не пропустить в свои ворота. Но мастерство игроков Боснии, на мой взгляд, выше, чем у футболистов сборной Финляндии. Досадно, что пропустили такой мяч. Хотя гол этот очень красивый, эффектный.

Увы, наша команда в обороне недоработала. Повторюсь: мы «подсели» физически. Было видно, что много ошибок возникало на ровном месте, и в контратаку мы практически не выбегали. Вот и приходится сожалеть о неиспользованных моментах. Забей Яремчук во втором тайме – и картинка была бы совсем другая, украинской сборной можно было бы рассчитывать на победу в столь важном для нее поединке».

Ситуация в группе Украины и все возможные расклады после этой встречи.

Напомним, Мирон Маркевич призвал команду не паниковать и сосредоточиться на втором матче с боснийцами.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

сборная Украины (футбол) сборная Боснии и Герцеговины (футбол) Владимир Шаран

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Забивший Украине босниец может оказаться в одном клубе с Малиновским
Забивший Украине босниец может оказаться в одном клубе с Малиновским
Футбол Серия А (Италия)
11:07
Леоненко – о ничьей с Боснией: «Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию»
Леоненко – о ничьей с Боснией: «Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию»
Футбол Сборная Украины
08:50
Заваров – об отборе ЧМ-22: «Все зависит от самих футболистов и тренерского штаба»
Заваров – об отборе ЧМ-22: «Все зависит от самих футболистов и тренерского штаба»
Футбол Сборная Украины
07:53
Ярмоленко: «Нам нужно побеждать, и мы можем победить Боснию»
Ярмоленко: «Нам нужно побеждать, и мы можем победить Боснию»
Футбол Сборная Украины
07:16
Калиниченко: «Уровень профессионализма штабов Шевченко и Петракова несопоставим»
Калиниченко: «Уровень профессионализма штабов Шевченко и Петракова несопоставим»
Футбол Сборная Украины
13 октября 23:00
5
Матч с Боснией принес сборной Украины исторический антирекорд
Матч с Боснией принес сборной Украины исторический антирекорд
Футбол Сборная Украины
13 октября 19:39

Новости: Футбол

Бензема: «Хочу однажды сыграть с Мбаппе в «Реале»
Бензема: «Хочу однажды сыграть с Мбаппе в «Реале»
Примерa (Испания)
19:50
Роналдо назвал своего фаворита на получение «Золотого мяча»
Роналдо назвал своего фаворита на получение «Золотого мяча»
В мире
19:45
Корниенко из «Шахтера» назвал самых сложных соперников в своей карьере
Корниенко из «Шахтера» назвал самых сложных соперников в своей карьере
Украинская Премьер-лига
18:40
Ярмоленко: «Наша мечта – выйти на чемпионат мира»
Ярмоленко: «Наша мечта – выйти на чемпионат мира»
Сборная Украины
18:23
Де Пена – о Жерсоне: «Каждый имеет право жить так, как он считает нужным. Возможно, он кому-то не нравился»
Де Пена – о Жерсоне: «Каждый имеет право жить так, как он считает нужным. Возможно, он кому-то не нравился»
Украинская Премьер-лига
17:59
Кополовец: «Геи – больные люди»
Кополовец: «Геи – больные люди»
Украинская Премьер-лига
17:56
Де Пена: «Зауважал Гармаша после того, как он вышел на позиции форварда»
Де Пена: «Зауважал Гармаша после того, как он вышел на позиции форварда»
Украинская Премьер-лига
17:49
Де Пена: «Витиньо ждет большое будущее в «Динамо»
Де Пена: «Витиньо ждет большое будущее в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
16:20
Де Пена: «Луческу – самый сильный тренер, с которым я когда-либо работал»
Де Пена: «Луческу – самый сильный тренер, с которым я когда-либо работал»
Украинская Премьер-лига
16:04
Все новости

Популярные новости

Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 12:53
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
20:30
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
WEB
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
15 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15 октября 10:35
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
15 октября 15:00
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
15 октября 19:00
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
16 октября 13:00
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
16 октября 16:00
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
16 октября 17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
17 октября 13:30
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
17 октября 14:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
17 октября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00