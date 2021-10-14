Шаран рассказал, что его удивило в игре Украины с Боснией и Герцеговиной

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Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран назвали причины потери Украиной очков в игре с боснийцами (1:1):

Потом украинская сборная вроде бы выровняла игру, и казалось, что все идет нормально. Однако во втором тайме, где-то после 60-й минуты, было видно, что наши футболисты «подсели» физически. Думаю, это и стало основной причиной изменения характера игры. Хотя могла сказаться и психологическая причина, так как ребята переживали за результат. На игру с боснийцами вышел точно такой же состав, как и тремя днями ранее в Финляндии.

Как мы видим, очень сложно нашим игрокам проводить два поединка за столь короткий период времени. Что касается Боснии, то она выглядела достаточно уверенно. Команда перестроилась тактически, и стала больше играть на атаку. На флангах было по два игрока. За счет этого и шли фланговые передачи, на которые боснийцы рассчитывали с учетом наличия высокорослых нападающих. Они могли забивать головой во втором тайме, но не удалось. Честно говоря, в ходе матча я чувствовал, что долго мы не выдержим. С финнами было по-другому – тогда удалось выдержать и не пропустить в свои ворота. Но мастерство игроков Боснии, на мой взгляд, выше, чем у футболистов сборной Финляндии. Досадно, что пропустили такой мяч. Хотя гол этот очень красивый, эффектный.

Увы, наша команда в обороне недоработала. Повторюсь: мы «подсели» физически. Было видно, что много ошибок возникало на ровном месте, и в контратаку мы практически не выбегали. Вот и приходится сожалеть о неиспользованных моментах. Забей Яремчук во втором тайме – и картинка была бы совсем другая, украинской сборной можно было бы рассчитывать на победу в столь важном для нее поединке».