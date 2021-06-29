Шаран: «Выход из группы с 3-го места – мало для сборной Украины»

Владимир Шаран / Фото: Twitter

Украинский тренер Владимир Шаран прокомментировал грядущий матч Украины и Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Если наши ребята будут в том же тонусе, что и во встрече с Нидерландами и в первом тайме матча с Северной Македонией, можно будет надеяться на проход Швеции. Многое также будет зависеть от фортуны, которую нужно заслужить. Швеция физически выглядит очень сильно, таким габаритным футболистам будет тяжело навязывать борьбу. В этом компоненте мы можем где-то уступать. Но главное, чтобы было желание победить. Надо правильно сыграть со шведами внизу: контроль мяча, больше фланговых проходов и передач низом в завершающей стадии. Тогда мы будем надеяться на положительный результат в атаке. А в обороне, главное, игровая дисциплина – если и проиграли верховую борьбу, то не проигрывать подбор мяча.

Все будет зависеть от физических и психологических кондиций. Все равно на парней будет давить психологическое давление после поражения Австрии, хоть мы и увидели, что это очень приличная команда. Нужно забыть все проблемы и критику, выходить против Швеции и показать хороший футбол. А результат прогнозировать сложно, надо играть до конца и не опускать руки. И чтобы фортуна была на нашей стороне. Тогда будет порядок.

Выход из группы с третьего места – это мало. Надежды были совсем другие – выходить со второго места. Так сложилось, но я не могу сказать, что выйти с 3-го места было основной задачей команды, которая сейчас у нас есть. Команда у нас действительно достаточно неплохая. Это доказал матч с Нидерландами, которые являются непростой командой. Вылет от чехов ни о чем не говорит».