Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Шацких: «Сильных изменений между «Динамо» Луческу и Хацкевича не заметил»

Он работал в штабе белорусского специалиста
Футбол Украинская Премьер-лига
07:50
Шацких: «Сильных изменений между «Динамо» Луческу и Хацкевича не заметил»
Фото: ФК Динамо
Бывший тренер «Динамо» Максим Шацких признался «Профутболу», что не увидел разницы между командами Мирчи Луческу и Александра Хацкевича.

«Во-первых, соперники были разные – это раз. АЗ только из ковида вышли, и было видно, что они даже не тренировались. Видно было, после 25-й минуты они уже умирали. Нетренированная команда. Как бы глаза не хотели – ножки не побегут.

Потом «Брюгге». Но это не то «Брюгге», с которым играли мы, которое перед игрой с нами усилилось. В чемпионате они это тоже сейчас демонстрируют. Понятно, что со всеми нужно было играть. Они прошли, задачу попасть в групповой турнир они выполнили. Хорошо, что «Ференцварош» попался, еще и в Лигу Европы перешли и там поиграли.

У нашей же команды были «Аякс», «Брюгге» и «Янг Бойз». В матче с «Янг Бойз» больше стечение обстоятельств нелепое было, их должны были проходить. Но куда «Аякс» дошел, вы знаете. Они закупились перед нами на 60 млн.

Сильных схематических изменений не заметил между «Динамо» Хацкевича и «Динамо» Луческу. Может пару новых футболистов появились: Забарный и Сирота. Если б Бурда здоров был, не знаю, играл бы или нет. Что-то ему в последнее время не везет с травмами. Но вот схематически картинка схемы, в принципе, осталась та же. А результат другой».

Шацких был в штабе Хацкевича в «Динамо».

Луческу выиграл с «Динамо» чемпионат, Суперкубок и Кубок Украины.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Мирча Луческу Александр Хацкевич Максим Шацких

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Динамо» имеет право выкупа Шкурина. Известна сумма
«Динамо» имеет право выкупа Шкурина. Известна сумма
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июля 17:48
«Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами
«Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июля 17:25
Евро закончился – теперь время нормального футбола. УПЛ еще не стартовала, а уже наделала шума
Превью
Евро закончился – теперь время нормального футбола. УПЛ еще не стартовала, а уже наделала шума
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июля 16:23
4
Защитник «Динамо»: «Все были рады видеть «сборников»
Защитник «Динамо»: «Все были рады видеть «сборников»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июля 15:19
Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ
Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июля 14:47
Ванат: «Спасибо Денису Бойко за голевую передачу»
Ванат: «Спасибо Денису Бойко за голевую передачу»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июля 13:08

Новости: Футбол

«Минай» может подписать чемпиона мира U20
«Минай» может подписать чемпиона мира U20
Украинская Премьер-лига
09:50
«Арсенал» заплатит «Брайтону» 50 миллионов фунтов за защитника
«Арсенал» заплатит «Брайтону» 50 миллионов фунтов за защитника
Премьер-Лига (Англия)
09:28
«Львов» объявил, что будет играть домашние матчи на «Арене Львов»
«Львов» объявил, что будет играть домашние матчи на «Арене Львов»
Украинская Премьер-лига
09:10
Тренер «Тоттенхэма»: «Кейн – наш игрок, и точка. Нет необходимости говорить о чем-то другом»
Тренер «Тоттенхэма»: «Кейн – наш игрок, и точка. Нет необходимости говорить о чем-то другом»
Премьер-Лига (Англия)
08:50
Гвардиола хочет продать одного из лучших игроков Евро-2020
Гвардиола хочет продать одного из лучших игроков Евро-2020
Премьер-Лига (Англия)
08:27
«Фенербахче» уладил с «Вест Хэмом» трансфер Ярмоленко
«Фенербахче» уладил с «Вест Хэмом» трансфер Ярмоленко
Премьер-Лига (Англия)
08:10
Шацких: «Сильных изменений между «Динамо» Луческу и Хацкевича не заметил»
Шацких: «Сильных изменений между «Динамо» Луческу и Хацкевича не заметил»
Украинская Премьер-лига
07:50
«Вольфсбург» отказался от Яремчука и купил игрока «Манчестер Сити»
«Вольфсбург» отказался от Яремчука и купил игрока «Манчестер Сити»
Бундеслига (Германия)
07:25
Экс-лидер «Днепра» вернулся в Бразилию
Экс-лидер «Днепра» вернулся в Бразилию
В Европе
07:12
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
10
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости