Шацких: «Сильных изменений между «Динамо» Луческу и Хацкевича не заметил»

Фото: ФК Динамо

Бывший тренер «Динамо»признался, что не увидел разницы между командами

Потом «Брюгге». Но это не то «Брюгге», с которым играли мы, которое перед игрой с нами усилилось. В чемпионате они это тоже сейчас демонстрируют. Понятно, что со всеми нужно было играть. Они прошли, задачу попасть в групповой турнир они выполнили. Хорошо, что «Ференцварош» попался, еще и в Лигу Европы перешли и там поиграли.

У нашей же команды были «Аякс», «Брюгге» и «Янг Бойз». В матче с «Янг Бойз» больше стечение обстоятельств нелепое было, их должны были проходить. Но куда «Аякс» дошел, вы знаете. Они закупились перед нами на 60 млн.

Сильных схематических изменений не заметил между «Динамо» Хацкевича и «Динамо» Луческу. Может пару новых футболистов появились: Забарный и Сирота. Если б Бурда здоров был, не знаю, играл бы или нет. Что-то ему в последнее время не везет с травмами. Но вот схематически картинка схемы, в принципе, осталась та же. А результат другой».