Шедевры на любой вкус. Претенденты на лучший гол тура в Лиге чемпионов

Марко Асенсио / фото - Real Madrid CF

Закончился последний тур группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которого определились все участники плей-офф турнира.

UEFA назвал претендентов на лучший гол 6-го тура.

В список претендентов попали: вингер «Реала» Марко Асенсио, форвард МЮ Мэйсон Гринвуд, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и хавбек «Зенита» Магомед Оздоев.

Who scored the Goal of the Week? #UCLGOTW | @Heineken | #UCL