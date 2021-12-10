UEFA назвал четверых претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Шедевры на любой вкус. Претенденты на лучший гол тура в Лиге чемпионов
Заключительные матчи группового этапа не остались без зрелищных ударов
15:35
Марко Асенсио / фото - Real Madrid CF
Закончился последний тур группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которого определились все участники плей-офф турнира.
UEFA назвал претендентов на лучший гол 6-го тура.
В список претендентов попали: вингер «Реала» Марко Асенсио, форвард МЮ Мэйсон Гринвуд, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и хавбек «Зенита» Магомед Оздоев.
Who scored the Goal of the Week? #UCLGOTW | @Heineken | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2021
Также стали известны претенденты на звание игрока недели в ЛЧ.
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