Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Англия - Дания 2*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Шелаев назвал главный козырь Италии в финальном матче с Англией

Бывший игрок сборной Украины не считает команду «Трех львов» фаворитом встречи
Футбол В Европе
11:58
Шелаев назвал главный козырь Италии в финальном матче с Англией
Олег Шелаев / Фото: dynamo.kiev.ua

Экс-полузащитник сборной Украины Олег Шелаев поделился мнение о полуфиналах Евро-2020:

Я не считаю серию послематчевых пенальти – футбольной лотереей. Наоборот, чтобы в ключевой момент склонить чаши весов в свою пользу необходимо продемонстрировать высший уровень мастерства. Итальянцы его продемонстрировали, хотя в целом ближе к успеху были испанцы, которые чаще контролировали мяч.

Несмотря на то, что команды за довольно непродолжительное время проводили уже по пятому поединку, они порадовали отличными физическими кондициями, принимая во внимание динамику и интенсивность. Может, они не преуспели в наступательных операциях, зато какая была интрига.

Кстати, поскольку некоторые эксперты считали фаворитами испанцев, то после их вылета они стали утверждать, что чемпион уже известен, намекая, что англичане уверенно возьмут верх в полуфинале над датчанами, а в финале одолеют итальянцев. Я бы не спешил с такими заявлениями. Во-первых, уже датчане едва не наказали их, продемонстрировав отличную выучку и британцам лишь после овертайма с огромным трудом удалось отпраздновать волевую викторию. Во-вторых, итальянцы, имея для восстановления на день больше своего конкурента, постараются подойти к решающей битве во всеоружии.

Напомним, что в финале чемпионата Европы встретятся сборные Англии и Италии.

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Олег Шелаев сборная Италии (футбол) сборная Англии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020
Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020
Футбол В Европе
11:33
Известны участники финала Евро-2020
Известны участники финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
07:23
Шевченко: «Благодарим итальянских болельщиков и поздравляем Манчини»
Шевченко: «Благодарим итальянских болельщиков и поздравляем Манчини»
Футбол Сборная Украины
7 июля 22:55
Нет наказания хуже, чем быть Моратой. Он стиснул зубы и пытался стать героем – стал главным виновником провала
Послесловие
Нет наказания хуже, чем быть Моратой. Он стиснул зубы и пытался стать героем – стал главным виновником провала
Футбол Евро-2020
7 июля 18:17
Жоржиньо – о решающем пенальти в ворота Испании: «Я чувствовал, как груз падает с моих плеч»
Жоржиньо – о решающем пенальти в ворота Испании: «Я чувствовал, как груз падает с моих плеч»
Футбол Евро-2020
7 июля 14:50
Италия в серии пенальти одолела Испанию и стала первым финалистом Евро-2020
Тема дня Италия в серии пенальти одолела Испанию и стала первым финалистом Евро-2020
Футбол Евро-2020
7 июля 00:42

Новости: Футбол

Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов
Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов
Серия А (Италия)
12:33
Официально. Рамос стал игроком ПСЖ
Официально. Рамос стал игроком ПСЖ
Лига 1 (Франция)
12:28
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Украинская Премьер-лига
12:16
Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Евро-2020
12:10
Шелаев назвал главный козырь Италии в финальном матче с Англией
Шелаев назвал главный козырь Италии в финальном матче с Англией
В Европе
11:58
Новичок «Днепра-1»: «Украинский чемпионат точно сильнее румынского»
Новичок «Днепра-1»: «Украинский чемпионат точно сильнее румынского»
Украинская Премьер-лига
11:45
Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020
Бывший защитник сборной Украины назвал лучшую сборную Евро-2020
В Европе
11:33
ПСЖ объявил, а позже удалил новость о переходе Рамоса
ПСЖ объявил, а позже удалил новость о переходе Рамоса
Лига 1 (Франция)
11:27
«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда
«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда
Премьер-Лига (Англия)
11:10
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Все новости