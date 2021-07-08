Шелаев назвал главный козырь Италии в финальном матче с Англией
Экс-полузащитник сборной Украины Олег Шелаев
поделился мнение о полуфиналах Евро-2020:
Я не считаю серию послематчевых пенальти – футбольной лотереей. Наоборот, чтобы в ключевой момент склонить чаши весов в свою пользу необходимо продемонстрировать высший уровень мастерства. Итальянцы его продемонстрировали, хотя в целом ближе к успеху были испанцы, которые чаще контролировали мяч.
Несмотря на то, что команды за довольно непродолжительное время проводили уже по пятому поединку, они порадовали отличными физическими кондициями, принимая во внимание динамику и интенсивность. Может, они не преуспели в наступательных операциях, зато какая была интрига.
Кстати, поскольку некоторые эксперты считали фаворитами испанцев, то после их вылета они стали утверждать, что чемпион уже известен, намекая, что англичане уверенно возьмут верх в полуфинале над датчанами, а в финале одолеют итальянцев. Я бы не спешил с такими заявлениями. Во-первых, уже датчане едва не наказали их, продемонстрировав отличную выучку и британцам лишь после овертайма с огромным трудом удалось отпраздновать волевую викторию. Во-вторых, итальянцы, имея для восстановления на день больше своего конкурента, постараются подойти к решающей битве во всеоружии.
Напомним, что в финале чемпионата Европы встретятся сборные Англии и Италии.
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