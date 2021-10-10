Шелаев рассказал, в чем Украина переиграла Финляндию
Полузащитник «Волчанска» и экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев проанализировал победный для «сине-желтых» матч отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:1).
Если отталкиваться от той кадровой обоймы, что была в распоряжении Александра Петракова, то наши полузащитники сыграли уверенно, особенно в опорной зоне. Умело накрывали соперников, довольно четко играли в отборе. И это, в первую очередь, их заслуга, что украинская сборная выдала отличный первый тайм, добившись преимущества в счете.
Я не могу сказать, что после перерыва наши стали играть хуже, или , что Александр Петраков дал установку отойти назад и, прежде всего, позаботиться о надежности тыла. Скорее всего, просто финны прибавили в активности, да и украинцам важно было удержать победный счет.
Поэтому и не было в нашем арсенале больше массированных атак. Но, с другой стороны, если бы не полумомент у бомбардира хозяев Теему Пукки, то у них не было шансов спастись от поражения. Так что все справедливо.
Победа в Хельсинки повысила шансы украинской сборной на завоевание второго места в группе, однако расслабляться не стоит: 12 октября во Львове нужно обязательно побеждать главного конкурента – футболистов Боснии и Герцеговины.
Ранее вингер сборной Украины Александр Зубков рассказал о словах Александра Петракова после матча.
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