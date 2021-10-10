Шелаев рассказал, в чем Украина переиграла Финляндию

Олег Шелаев / Фото - ФК Волчанск

Полузащитник «Волчанска» и экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев проанализировал победный для «сине-желтых» матч отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:1).

Я не могу сказать, что после перерыва наши стали играть хуже, или , что Александр Петраков дал установку отойти назад и, прежде всего, позаботиться о надежности тыла. Скорее всего, просто финны прибавили в активности, да и украинцам важно было удержать победный счет.

Поэтому и не было в нашем арсенале больше массированных атак. Но, с другой стороны, если бы не полумомент у бомбардира хозяев Теему Пукки, то у них не было шансов спастись от поражения. Так что все справедливо.

Победа в Хельсинки повысила шансы украинской сборной на завоевание второго места в группе, однако расслабляться не стоит: 12 октября во Львове нужно обязательно побеждать главного конкурента – футболистов Боснии и Герцеговины.