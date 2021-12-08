Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 1
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 ПСЖ - Брюгге 4:1 Окончен
19:45 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Окончен
22:00 Милан - Ливерпуль 1:2 Окончен
22:00 Порту - Атлетико 1:3 Окончен
22:00 Аякс - Спортинг 4:2 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Бешикташ 5:0 Окончен
22:00 Шахтер - Шериф 1:1 Окончен
22:00 Реал - Интер 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Ювентус - Мальме -:- Запланирован
19:45 Зенит - Челси -:- Запланирован
22:00 Бавария - Барселона -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Динамо -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Вильярреал -:- Запланирован
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья -:- Запланирован
22:00 Вольфсбург - Лилль -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Заря - Бодо/Глимт -:- Запланирован

«Шериф» наберет в Лиге чемпионов больше очков, чем «Динамо» и «Шахтер» в сумме

Украинские гранды уже не смогут догнать команду Вернидуба
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:47
«Шериф» наберет в Лиге чемпионов больше очков, чем «Динамо» и «Шахтер» в сумме
Фото - ФК Шахтер

Молдавский «Шериф» вырвал ничью на последних минутах матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1).

Таким образом, подопечные Юрия Вернидуба финишировали третьими в группе с 7 очками. У команды Роберто Де Дзерби – всего два пункта.

Таким образом, «Шериф» уже точно по результатам группового этапа наберет больше баллов, чем обе украинские команды. Они уже никак не сравняются с коллективом отечественного специалиста.

Сегодня, 8 декабря, «Динамо» проведет матч 6-го тура в своей группе против «Бенфики». С одним очком в активе киевляне имеют шанс увеличить общий показатель украинский команд до шести пунктов.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бенфика» – «Динамо». Начало – 22:00.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шериф Шахтер Донецк Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тренер «Агробизнеса»: «В случае еще одного провала в еврокубках с Де Дзерби церемониться не будут»
Тренер «Агробизнеса»: «В случае еще одного провала в еврокубках с Де Дзерби церемониться не будут»
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:08
Вернидуб: «Скрипнику в «Заре» сейчас нелегко»
Вернидуб: «Скрипнику в «Заре» сейчас нелегко»
Футбол Лига конференций UEFA
14:24
А так можно было? «Динамо» выйдет на матч с «Бенфикой» в старом комплекте формы
А так можно было? «Динамо» выйдет на матч с «Бенфикой» в старом комплекте формы
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:03
Экс-хавбек «Динамо»: «Квартет с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» – не иначе, как группа смерти»
Экс-хавбек «Динамо»: «Квартет с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» – не иначе, как группа смерти»
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:40
Вернидуб назвал причины провала «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов
Вернидуб назвал причины провала «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:20
«Динамо» забрало у «Монако» алжирского таланта
«Динамо» забрало у «Монако» алжирского таланта
Футбол Украинская Премьер-лига
12:33

Новости: Футбол

Тренер «Агробизнеса»: «В случае еще одного провала в еврокубках с Де Дзерби церемониться не будут»
Тренер «Агробизнеса»: «В случае еще одного провала в еврокубках с Де Дзерби церемониться не будут»
Лига чемпионов UEFA
15:08
«Шериф» наберет в Лиге чемпионов больше очков, чем «Динамо» и «Шахтер» в сумме
«Шериф» наберет в Лиге чемпионов больше очков, чем «Динамо» и «Шахтер» в сумме
Лига чемпионов UEFA
14:47
Фердинанд: «Рангник адаптирует тактику в МЮ, чтобы она подходила Роналду»
Фердинанд: «Рангник адаптирует тактику в МЮ, чтобы она подходила Роналду»
Премьер-Лига (Англия)
14:41
Вернидуб: «Скрипнику в «Заре» сейчас нелегко»
Вернидуб: «Скрипнику в «Заре» сейчас нелегко»
Лига конференций UEFA
14:24
Сборные Украины U-19 и U-17 узнали своих соперников по Евро-2023
Сборные Украины U-19 и U-17 узнали своих соперников по Евро-2023
Сборная Украины
14:21
Суарез не сдержал слез после полученной травмы. Форвард пропустит мадридское дерби
Суарез не сдержал слез после полученной травмы. Форвард пропустит мадридское дерби
Лига чемпионов UEFA
14:10
А так можно было? «Динамо» выйдет на матч с «Бенфикой» в старом комплекте формы
А так можно было? «Динамо» выйдет на матч с «Бенфикой» в старом комплекте формы
Лига чемпионов UEFA
14:03
Экс-хавбек «Динамо»: «Квартет с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» – не иначе, как группа смерти»
Экс-хавбек «Динамо»: «Квартет с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» – не иначе, как группа смерти»
Лига чемпионов UEFA
13:40
Милевский раскрыл подробности своего задержания в киевском заведении
Милевский раскрыл подробности своего задержания в киевском заведении
Украинская Премьер-лига
13:36
Все новости

Популярные новости

Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
1
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:34
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
Футбол Украинская Премьер-лига
2 декабря 12:27
2
«Это ваше «Канело, Канело, Канело» уже пи*дец за*бало!» Мейвезер резко высказался в адрес Сауля Альвареса
«Это ваше «Канело, Канело, Канело» уже пи*дец за*бало!» Мейвезер резко высказался в адрес Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 17:43
3
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юниоры. День 7. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юниоры. День 7. Видео трансляция
15:00
Вечер бокса Champion Boxing Promotion. Трансляция на XSPORT
WEB
Вечер бокса Champion Boxing Promotion. Трансляция на XSPORT
17:00
Кубок вызова. «Пензудьор» — «Эпицентр-Подоляне». Видео трансляция
WEB
Кубок вызова. «Пензудьор» — «Эпицентр-Подоляне». Видео трансляция
18:00
Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
18:30
Кубок Европы FIBA. «Киев-Баскет» — «Антверп». Видео трансляция
WEB
Кубок Европы FIBA. «Киев-Баскет» — «Антверп». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Прометей» — «Динамо Сассари». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Прометей» — «Динамо Сассари». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Тенерифе» — «Людвигсбург». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Тенерифе» — «Людвигсбург». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
9 декабря 19:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00