«Шериф» наберет в Лиге чемпионов больше очков, чем «Динамо» и «Шахтер» в сумме

Украинские гранды уже не смогут догнать команду Вернидуба

Фото - ФК Шахтер

Молдавский «Шериф» вырвал ничью на последних минутах матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1).

Таким образом, подопечные Юрия Вернидуба финишировали третьими в группе с 7 очками. У команды Роберто Де Дзерби – всего два пункта.

Таким образом, «Шериф» уже точно по результатам группового этапа наберет больше баллов, чем обе украинские команды. Они уже никак не сравняются с коллективом отечественного специалиста.

Сегодня, 8 декабря, «Динамо» проведет матч 6-го тура в своей группе против «Бенфики». С одним очком в активе киевляне имеют шанс увеличить общий показатель украинский команд до шести пунктов.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бенфика» – «Динамо». Начало – 22:00.