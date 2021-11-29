Шевченко: «Матч с «Миланом» будет особенным для меня»

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался о ничьей с «Удинезе» (0:0) и грядущем матче с «Миланом» в Серии А. Его слова приводит Sky Sport.

- Что для вас будет значить матч с «Миланом»?

– Мы только закончили встречу с «Удинезе», у меня еще не было возможности подумать. Безусловно, это будет особенный матч.

Мы очень ждем возвращения в строй Дестро. Он начал тренироваться, должен набрать форму. Чем больше у нас опций, тем лучше.