Экс-игрок «Милана»: «Шевченко очень похож на Анчелотти»
Шевченко: «Матч с «Миланом» будет особенным для меня»
«Дженоа» сыграет с «россонери» 1-го декабря
07:59
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался о ничьей с «Удинезе» (0:0) и грядущем матче с «Миланом» в Серии А. Его слова приводит Sky Sport.
– Это был сложный матч. Рад, что мы добились положительного результата. Команда провела очень хороший первый тайм, мы стали лучше в контроле мяча. Создали пару моментов. Во втором тайме команда потеряла игру, но даже так имели в конце контратаки. В итоге результат справедливый.
- Что для вас будет значить матч с «Миланом»?
– Мы только закончили встречу с «Удинезе», у меня еще не было возможности подумать. Безусловно, это будет особенный матч.
Мы очень ждем возвращения в строй Дестро. Он начал тренироваться, должен набрать форму. Чем больше у нас опций, тем лучше.
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