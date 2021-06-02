Шевченко: «Нам нужно подтянуть реализацию к чемпионату Европы»

Главный тренер сборной Украины рассказал о предстоящем товарищеском матче с Северной Ирландией

Андрей Шевченко / Фото: УНИАН

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий перед предстоящим контрольным матчем со сборной Северной Ирландии перед Евро-2020, которая состоится 3 июня.



После игры с Бахрейном вы сказали, что результат – не главное. Вы хотели увидеть реакцию игроков на нагрузки. А какие завтра будут стоять цели перед командой?

Любая игра сборной – ответственность. Любая игра влияет на рейтинг и общую уверенность. Тем более в таких матчах, где мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть. У нас страдает реализация. Я надеюсь, что мы подтянем этот компонент до чемпионата Европы. Мы понимали, что команда находится под определенными физическими нагрузками. Мы не готовим команду к товарищеским матчам. Мы готовим к официальным играм через товарищеские игры. Запланированный план работы должен быть выполнен. Где-то у игроков будет усталость, но это нормальная практика. Результат – важен, но не настолько, чтобы мы готовили команду непосредственно к товарищеским играм. Но за результат ответственность мы несем.

Шевченко также рассказал, что у одного из игроков сборной проблемы со здоровьем.

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Видео трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Начало – в 21:00.