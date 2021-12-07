Шевченко назвал главную причину, по которой «Дженоа» не может победить в последних играх

Украинец попал в очень непростую ситуацию

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился с Gazzetta dello Sport ожиданиями от пятничного матча с «Сампдорией»:

«Очень жду, когда вернутся травмированные. В частности, Ровелла и Стураро. Я надеюсь, что перед дерби с «Сампдорией» в пятницу кто-то вернется в состав. Я понимаю, что болельщики просят побед, и мы сделаем все, чтобы добиться успеха в дерби. У нас сложный календарь, но двигаемся дальше».

«Грифоны» при украинце до сих пор не одержали ни одной победы и не забили ни одного гола.

Но график у генуэзцев и правда сложный, ведь в последних 4-х матчах они уже успели встретиться с «Ромой», «Миланом» и «Ювентусом». Лишь с «Удинезе» команде удалось вырвать ничью.