Шевченко: «В Европе очень большая конкуренция, мы должны поднять уровень УПЛ»
Шевченко назвал самый приятный и болезненный моменты за время работы в сборной Украины
Тренер вспомнил два матча команды
4 сентября 14:40
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил самый приятный и самый болезненный моменты во время работы с национальной командой.
«Самый тяжелый – думаю, проигрыш хорватам на НСК (0:2) в последней квалификационной встрече ЧМ-2018. Это был самый тяжелый момент для нас.
Самый приятный – победа против Швеции 2:1 в 1/8 финала Евро-2020.
Думаю, лучший матч, что мы сыграли, был против португальцев (2:1, в отборе на Евро-2020), но самый эмоциональный момент – против Швеции».
Ранее Шевченко заявил, что не хотел покидать сборную Украины, а также об отношениях с президентом УАФ Андреем Павелко.