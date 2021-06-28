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Шевченко: «Нет смысла говорить о Зубкове»

Тренер сборной Украины поделился мыслями перед матчем против Швеции
Футбол Сборная Украины
20:49
Шевченко: «Нет смысла говорить о Зубкове»
Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от  матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Встреча состоится 29 июня в Глазго. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Сегодня у нашего капитана Андрея Пятова день рождения – команда поздравила его. По поводу кадрового вопроса, Зубков продолжает восстановление, другие игроки здоровы. Сегодня будет предыгровая тренировка, а завтра очень важная игра. Мы к ней готовы.

Моя фраза о том, что команда уже выполнила задачу? Я считаю, слова, которые я сказал, – это реальность. Команда очень хорошо сыграла в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. Но мы вышли из группы, как и рассчитывали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя.

Матч на Евро-2012? У меня прекрасные воспоминания. Была замечательная игра, выступать на родном стадионе при поддержке своих зрителей в матче-открытии такого турнира – это необычайные впечатления. А еще и удалось забить два мяча. Но это лишь воспоминания, завтра будет совсем другая игра.

Я не думаю, что будет правильно говорить, какая команда лучше или хуже. Завтрашний матч покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю, у нас разная философия игры.

Очень приятно, что завтра будут болельщики, несмотря на все ограничения. При этом многие фанаты не смогут приехать на матч. У нас есть большая диаспора в Великобритании. Надеемся, что люди приедут и поддержат нас.

Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок.

Я очень уважаю тренеров, которые имеют свою философию, которая помогает им добиваться результата. У шведской команды есть ярко выраженный стиль, она хорошо подготовлена ​​физически сильная, использует свои лучшие качества. Она заслуживает большого уважения.

Я не думаю, что команда Швеции очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохих нападающих, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию.

Зубков больше не сыграет на Евро? Нет смысла говорить об этом. Он с нами, проходит реабилитацию. Пока он не готов к игре.

Мы должны быть осторожны в первую очередь на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
Сергей Стаднюк
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Теги

Швеция – Украина Андрей Шевченко сборная Швеции (футбол)

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