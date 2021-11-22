Шевченко: «Оставить «Дженоа» в Серии А – как выиграть Лигу чемпионов»

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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал Football Italia поражение от «Ромы» и оценил первый матч во главе команды.

Я видел сосредоточенность и организованность, но сегодня все изменилось. К сожалению, новости из лазарета не лучшие — никто не вернется к тренировкам до следующей неделе. Но у нас будет как минимум неделя, чтобы подготовиться к тренировкам с теми, кто здесь.

Настроение было фантастическим, я увидел единство, сжатие пространства и борьбу за каждый мяч. Чего нам не хватало, так это контроля игры. Мы могли сыграть лучше и создать больше возможностей для гола.

Мы будем больше сосредоточены на нашей игре. Наша задача – побыстрее вернуть ведущих игроков в строй, создать конкуренцию в команде. Нас ждут очень тяжелые матчи, мы это все понимаем. Ничего легкого не будет. Надо работать. Если останемся в серии А – будет как выиграть ЛЧ».