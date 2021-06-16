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Шевченко? Платини? Иньеста? Роналду забил два мяча Венгрии и в очередной раз доказал, что он G.O.A.T.

Капитан сборной Португалии побил ряд впечатляющих рекордов
Футбол Евро-2020
12:06
Шевченко? Платини? Иньеста? Роналду забил два мяча Венгрии и в очередной раз доказал, что он G.O.A.T. Послесловие
Криштиану Роналду в матче с Венгрией / Фото - The Athletic

Это уже не смешно. Даже хейтерам становится сложно к нему докопаться – Криштиану Роналду уникален. С этим невозможно спорить.

Сборная Португалия, на минуточку, действующие чемпионы Европы и Лиги наций, стартовала на Евро-2020 с разгромной победы над Венгрией.

Счет 3:0 заставляет нас подумать о легком, будничном разгроме. Но не совсем так. Венгрия достойно сражалась большую часть матча. Команда Марко Росси даже забила – за 10 минут до конца встречи Саболч Шен заставил зареветь от счастья забитый под завязку стадион в Будапеште. Но офсайд.

На пару секунд венгры поверили в то, что повели в счете. Их молниеносно опустили с небес на землю: через четыре минуты они уже уступали, через 12 – проигрывали разгромно.

Криштиану Роналду забил два последних мяча. Первый – максимально уверенно реализованный пенальти. Второй – после комбинации с 33 (!) передач.

И теперь мало кто вспомнит ему промах с нескольких метров в первом тайме. Роналду – лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы.

Конечно, к этому достижению можно докопаться. Мишелю Платини для его девяти голов понадобилось только пять матчей – все на Евро-1984. Для Роналду же это была 22-я встреча на чемпионатах Европы – 11 голов. Разрыв колоссальный.

Но разве после Платини не было достойных нападающих? И никто из них не смог превзойти француза. Роналду это сделал. Критика не имеет смысла – если он сделал то, что никому ранее не удавалось, то не так важно сколько ему для этого понадобилось матчей.

«Самое главное было победить. Игра была тяжелой, соперник очень хорошо оборонялся, но мы забили три гола, и я очень благодарен команде за то, что мне помогли забить два мяча и получить звание лучшего игрока матча.

Было очень важно хорошо начать турнир, чтобы обрести уверенность. Теперь нужно продолжать в таком же духе и выигрывать следующий матч».

Кстати, о звание лучшего игрока матча. Раньше абсолютным рекордсменом по этим наградам на Евро был Андреас Иньеста – шесть. Теперь у капитана сборной Португалии их столько же.

Вообще, чихать он хотел на любые рекорды. Даже превзошел достижение Андрея Шевченко. Конечно же вы помните дубль шведам в безумном киевском матче на Евро-2012. Тогда нашему капитану было 35 лет и 256 дней. Он был самым возрастным автором дубля в матче чемпионата Европы.

Теперь это звание на себя перебирает Роналду. 36 лет и 130 дней – это точный возраст Криштиану в день двух забитых мячей венграм.

По паспорту он, вроде как, стареет. Но, по факту, все еще может делать разницу (не без нюансов).

Если посмотреть его статистику в матчах за сборную, то становится вообще страшно – а человек ли Роналду вообще?

В последних 72 матчах за национальную команду у него 68 забитых мячей. Это очень много. Всего у Криштиану 106 голов за Португалию. Вполне возможно, что уже на этом Евро он войдет в мировою историю. До статуса лучшего бомбардира в истории сборных остается лишь четыре мяча.

И он показывает какое-то дикое постоянство. Роналду забивает за Португалию уже на одиннадцатом крупном турнире кряду. На одиннадцатом! Феноменально.

  • 2004 – чемпионат Европы

  • 2006 – чемпионат мира

  • 2008 – чемпионат Европы

  • 2010 – чемпионат мира

  • 2012 – чемпионат Европы

  • 2014 – чемпионат мира

  • 2016 – чемпионат Европы

  • 2017 – кубок Конфедераций

  • 2018 – чемпионат мира

  • 2019 – Лига наций

  • 2020 – чемпионат Европы

Посчитали количество чемпионатов Европы? Пять. Никому ранее не удавалось даже сыграть на таком количестве Евро. Криштиану забивал на каждом из турниров. Если что, между 2004 и 2012 годом разница в 17 лет.

Роналду – машина для рекордов. Он устанавливает их пачками. И никак не может остановиться. Его уже списывают со счетов, говорят о возрасте, считают седые волоски на голове, а он все равно забивает.

G.O.A.T. Без сомнений.

P.S. А еще он просадил акции Coca-Cola на 4 миллиарда долларов. Просто переставил две бутылочки. Роналду – больше чем футбол.

Сергей Лукьяненко
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