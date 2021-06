Шевченко? Платини? Иньеста? Роналду забил два мяча Венгрии и в очередной раз доказал, что он G.O.A.T.

Криштиану Роналду в матче с Венгрией / Фото - The Athletic

Это уже не смешно. Даже хейтерам становится сложно к нему докопаться – Криштиану Роналду уникален. С этим невозможно спорить.

Сборная Португалия, на минуточку, действующие чемпионы Европы и Лиги наций, стартовала на Евро-2020 с разгромной победы над Венгрией.

Счет 3:0 заставляет нас подумать о легком, будничном разгроме. Но не совсем так. Венгрия достойно сражалась большую часть матча. Команда Марко Росси даже забила – за 10 минут до конца встречи Саболч Шен заставил зареветь от счастья забитый под завязку стадион в Будапеште. Но офсайд.

На пару секунд венгры поверили в то, что повели в счете. Их молниеносно опустили с небес на землю: через четыре минуты они уже уступали, через 12 – проигрывали разгромно.

Криштиану Роналду забил два последних мяча. Первый – максимально уверенно реализованный пенальти. Второй – после комбинации с 33 (!) передач.

The 33-pass Portugal goal from above.



Finished off beautifully by Cristiano Ronaldo. Champagne football.pic.twitter.com/5ytLykqTzo