Шевченко: «Рисунок игры с Бахрейном мне понравился. Мы готовимся к Евро-2020, а не товарищеским матчам»

Андрей Шевченко / Фото: Павел Кубанов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат товарищеского матча с Бахрейном (1:1):



Какие выводы вы сделали для себя после сегодняшнего матча?

Команда сегодня играла под нагрузкой. Мы готовим ей не к товарищеским матчам, а к официальным. Такие матчи, как сегодняшний, – это тоже то, через что она должна пройти. Поэтому сегодня был брак. Где-то ощущалась усталость ребят. В целом, рисунок игры мне понравился.

Кроме того, я остался очень доволен молодыми футболистами. В футболе крайне важна подготовка. Эти молодые ребята прошли всего недельный цикл работы, но я уже вижу, как они вникают в структуру игру, с которой они раньше не сталкивались.

Одним словом, сегодня было много и позитивной, и негативной информации.