Шевченко: «Рисунок игры с Бахрейном мне понравился. Мы готовимся к Евро-2020, а не товарищеским матчам»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
прокомментировал результат товарищеского матча с Бахрейном (1:1):
В первую очередь хотел бы поблагодарить зрителей, которые пришли нас поддержать. Было очень приятно играть в такой атмосфере. Это один из первых матчей со зрителями. Поддержка была отличной. Спасибо Харькову за такую атмосферу.
Какие выводы вы сделали для себя после сегодняшнего матча?
Оцениваю эту игру как подготовку к Евро-2020. Мне было важно иметь представление, в каком состоянии находятся сейчас футболисты. Неделю назад, перед началом сбора, мы провели тестирование, и некоторые из ребят очень сильно отставали от своих лучших показателей. Сегодня все играли с датчиками, так что мы получим возможность для объективного анализа.
Команда сегодня играла под нагрузкой. Мы готовим ей не к товарищеским матчам, а к официальным. Такие матчи, как сегодняшний, – это тоже то, через что она должна пройти. Поэтому сегодня был брак. Где-то ощущалась усталость ребят. В целом, рисунок игры мне понравился.
Кроме того, я остался очень доволен молодыми футболистами. В футболе крайне важна подготовка. Эти молодые ребята прошли всего недельный цикл работы, но я уже вижу, как они вникают в структуру игру, с которой они раньше не сталкивались.
Одним словом, сегодня было много и позитивной, и негативной информации.
Перед Евро-2020 национальную команду Украины ожидает еще два контрольных матча.
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