Шевченко в «Дженоа» может заменить экс-тренер «Лиона»

Также клуб ведет переговоры с немецким специалистом

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«Дженоа» рассматривает трех кандидатов на смену главному тренеру Андрею Шевченко.

Сообщалось, что с украинцем и его штабом разорвут контракт. Они получат 20 миллионов евро компенсации.

На данный момент «Дженоа» рассматривает трех кандидатов на замену Шевченко. Это экс-тренеры «Герты» Бруно Лаббадия и Паль Дардаи.

Однако руководство надеется пригласить Руди Гарсию. Француз на данный момент без работы после ухода из «Лиона» летом, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Он уже работал в Италии, тренируя «Рому».