«Дженоа» уволит Шевченко и заплатит его штабу 20 миллионов евро компенсации
Шевченко в «Дженоа» может заменить экс-тренер «Лиона»
Также клуб ведет переговоры с немецким специалистом
11:27
Фото: AFP
«Дженоа» рассматривает трех кандидатов на смену главному тренеру Андрею Шевченко.
Сообщалось, что с украинцем и его штабом разорвут контракт. Они получат 20 миллионов евро компенсации.
На данный момент «Дженоа» рассматривает трех кандидатов на замену Шевченко. Это экс-тренеры «Герты» Бруно Лаббадия и Паль Дардаи.
Однако руководство надеется пригласить Руди Гарсию. Француз на данный момент без работы после ухода из «Лиона» летом, сообщает Gianlucadimarzio.com.
Он уже работал в Италии, тренируя «Рому».