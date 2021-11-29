Агент Ярмоленко – о переходе хавбека в «Дженоа»: «Почему бы и нет?»
Шевченко зимой приведет в «Дженоа» защитника «Милана»
Украинец хочет усиления состава команды
17:49
Андрей Шевченко / фото - УАФ
«Дженоа» интересуется защитником «Милана» Андреа Конти, сообщает журналист Николо Скира.
Украинский тренер «грифонов» Андрей Шевченко хочет видеть зимой усиления для своей команды.
Помимо «грифонов», игроком также интересуется «Сампдория».
«Милану» не нужен защитник, и они не прочь расстаться с ним. В текущем сезоне итальянец не провел ни одной встречи за «россонери».
Авторитетный портал Transfermarkt оценил футболиста в 3,5 миллионов евро.
Напомним, агент Ярмоленко назвал возможным трансфер клиента в «Дженоа».
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