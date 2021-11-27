Шотландская пресса назвала двоих самых опасных игроков сборной Украины

Команды встретятся в первом стыковом матче квалификации ЧМ-2022

Андрей Ярмоленко / фото - Getty Images

26 ноября в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022. Сборная Украины попала в число несеяных команд и в полуфинале своего пути плей-офф сыграет против сборной Шотландии.

После этой новости шотландский портал FootballScotland назвал имена двух самых опасных игроков команды Александра Петракова.

По их мнению, самыми опасным является атакующий полузащитник английского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко. Вторым в этом рейтинге идет форвард «Бенфики» Роман Яремчук.

Напомним, Александр Петраков признался, что молил Бога, чтобы Украине не попалась Португалия или Италия.