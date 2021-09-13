Шовковский – о трех ничьих подряд: «Нам вместе с болельщиками нужно поставить свечки»
Александр Шовковский, ассистент наставника сборной Украины Александра Петракова, рассказал в эфире программы «Футбольный формат» о значимости товарищеского матча против Чехии (1:1).
К нам обратились тренеры и «Динамо», и «Шахтера» для того, чтобы мы отпустили определенных игроков. Они через матч чемпионата будут готовиться к играм Лиги чемпионов. Мы пошли им навстречу. Для нас игра с Чехией – возможность посмотреть на молодых игроков, дать игровое время тем, кто реже выходил на поле.
Каждая игра дает не только определенный результат, но и информацию. И эта информация будет проанализирована. Она даст нам понять, на кого можно рассчитывать, в каком плане это можно делать, и как использовать в будущем.
Тем более, что процесс обновления сборной длится всегда. Нельзя зацикливаться на определенных игроках.
Булеца и Кочергин? Мы не будем переходить на личности, это неправильно. Первый шаг всегда бывает трудным для определенных футболистов, но важно, чтобы они почувствовали атмосферу сборной. Почувствовали требования тренерского штаба.
К сожалению, Харатин не смог помочь команде по состоянию здоровья. Ничего страшного не случилось. Он в нашей обойме. Будет готовиться в своей команде к следующим матчам.
Очередная ничья? Возможно, нам всем, вместе с болельщиками, нужно пойти поставить свечки.
Ранее Петраков признался, что брался за голову от ошибок дебютантов сборной.
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