Шовковский вернется? Петраков рассказал, с каким тренерским штабом планирует работать

Специалист начинает подготовку к отбору на ЧМ-2022

Александр Петраков / фото - НВ

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков раскрыл имена специалистов, которых хочет видеть в своем тренерском штабе:

«Я еще не разговаривал с ребятами. Сейчас говорить – мне они скажут, что не хотят работать, клуб не отпустит. Давайте я вам скажу тренерский штаб, но я с ними еще не разговаривал – Андрей Анненков, который работает в «Черноморце», Вячеслав Кернозенко – тренер вратарей, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый – физподготовка, Александр Шовковский. Я еще буду думать – можно взять еще одного тренера».

Ранее стало известно, что состав, который получит в свое распоряжение наставник оценивается в 200 миллионов евро.

Сам Петраков уже обратился к общественности, пообещав сделать все возможное, чтобы сборная Украины вышла на чемпионат мира 2022.