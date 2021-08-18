Петраков получит в свое распоряжение игроков стоимостью более 200 миллионов евро
Шовковский вернется? Петраков рассказал, с каким тренерским штабом планирует работать
Специалист начинает подготовку к отбору на ЧМ-2022
10:15
Александр Петраков / фото - НВ
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков раскрыл имена специалистов, которых хочет видеть в своем тренерском штабе:
«Я еще не разговаривал с ребятами. Сейчас говорить – мне они скажут, что не хотят работать, клуб не отпустит.
Давайте я вам скажу тренерский штаб, но я с ними еще не разговаривал – Андрей Анненков, который работает в «Черноморце», Вячеслав Кернозенко – тренер вратарей, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый – физподготовка, Александр Шовковский. Я еще буду думать – можно взять еще одного тренера».
Ранее стало известно, что состав, который получит в свое распоряжение наставник оценивается в 200 миллионов евро.
Сам Петраков уже обратился к общественности, пообещав сделать все возможное, чтобы сборная Украины вышла на чемпионат мира 2022.
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