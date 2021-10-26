«Андерлехт» Михайличенко забил 7 мячей «Мехелену» Шведа, «Гент» Безуса – уступил
Швед забил второй мяч в сезоне одному и тому же сопернику
После игры в чемпионате команды встретились в кубке
22:07
Марьян Швед / Фото - Мехелен
В 1/16 финала Кубка Бельгии «Мехелен» в родных стенах принимает «Сент-Жиллуа».
На 16-й минуте встречи счет открыл нападающий Марьян Швед. Для украинца это второй гол в сезоне.
Интересно, что футболист огорчил все того же соперника. Произошло это в пятом туре чемпионата Бельгии (3:1).За свой перформанс Швед попал в символическую сборную тура Лиги Жупиле.
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