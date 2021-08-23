«Динамо» одержало 10-ю крупную победу в УПЛ при Луческу
Сидорчук провел юбилейный матч в карьере
Хавбек выступал за «Динамо», запорожский «Металлург» и сборную Украины
Сергей Сидорчук / Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» разгромило «Десну» в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (4:0). Эта встреча стала юбилейной для капитана «бело-синих» Сергея Сидорчука.
Полузащитник провел уже 350 игр на клубном и международном уровне. Из них 70 – за «Металлург» Запорожье, 264 – за киевлян и 41 – в составе сборной Украины.
Профессиональную карьеру начал в 2008 году. С тех пор отличился 26 забитыми мячами и 25 результативными передачами.
Напомним, хавбек «Динамо» Виталий Буяльский вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Динамо» времен независимой Украины.
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