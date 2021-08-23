Сидорчук провел юбилейный матч в карьере

Хавбек выступал за «Динамо», запорожский «Металлург» и сборную Украины

Сергей Сидорчук / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» разгромило «Десну» в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (4:0). Эта встреча стала юбилейной для капитана «бело-синих» Сергея Сидорчука.

Полузащитник провел уже 350 игр на клубном и международном уровне. Из них 70 – за «Металлург» Запорожье, 264 – за киевлян и 41 – в составе сборной Украины.

Профессиональную карьеру начал в 2008 году. С тех пор отличился 26 забитыми мячами и 25 результативными передачами.

Напомним, хавбек «Динамо» Виталий Буяльский вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Динамо» времен независимой Украины.