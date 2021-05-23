«Атлетико» добыл волевую победу над «Вальядолидом» и стал чемпионом Испании
Симеоне: «Этот год – один из лучших для чемпионства»
Аргентинский специалист добыл второй титул Примеры с «Атлетико»
09:01
Диего Симеоне / Фото - AS
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы в матче заключительного тура Примеры против «Вальядолида» (2:1) прокомментировал чемпионство своей команды. Слова аргентинского специалиста передает Marca.
Рад за многих людей. Первое ощущение, что в столь сложный год, когда много людей не смогли нам помочь из-за вируса, «Атлетико» стал чемпионом. Это был трудный годи и один из лучших для чемпионства.
Мне хочется смеяться. Для меня естественно это делать. Не знаю почему, но я смеюсь, это просто радость. Сегодня я просматривал последний матч на «Кальдероне», когда мы думали, стоит ли мне остаться в клубе. Я сказал, что останусь, поскольку думал, что у клуба есть будущее. И я не ошибся.
Клуб продолжает свой рост, он проделал огромную работу с Мигелем, Энрике – всеми людьми, которых вы не видели. Это придало клубу стабильность и результаты.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» продлит контракт с Симеоне.
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