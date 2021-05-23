Симеоне: «Этот год – один из лучших для чемпионства»

Диего Симеоне / Фото - AS

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы в матче заключительного тура Примеры против «Вальядолида» (2:1) прокомментировал чемпионство своей команды. Слова аргентинского специалиста передает Marca.

Мне хочется смеяться. Для меня естественно это делать. Не знаю почему, но я смеюсь, это просто радость. Сегодня я просматривал последний матч на «Кальдероне», когда мы думали, стоит ли мне остаться в клубе. Я сказал, что останусь, поскольку думал, что у клуба есть будущее. И я не ошибся.

Клуб продолжает свой рост, он проделал огромную работу с Мигелем, Энрике – всеми людьми, которых вы не видели. Это придало клубу стабильность и результаты.