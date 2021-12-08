Три удаления и три гола после 90-й минуты. «Атлетико» на выезде победил «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ
Симеоне – о выходе «Атлетико» в плей-офф ЛЧ: «Доволен, как мы преодолели все трудности»
«Матрасники» отложили развязку до последнего тура
11:48
Диего Симеоне / Фото - Атлетико Мадрид
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Порту» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов (3:1). Этот результат вывел «матрасников» в плей-офф турнира. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Я очень доволен лидерскими качествами, которые продемонстрировали мои игроки, доволен тем, как мы преодолели все трудности, с которыми столкнулись. Врсалько и Кондогбиа показали сыграли выше всяких похвал.
«Порту» хватало ничьей, чтобы пройти дальше, и они очень хорошо боролись. Но мы показали отличные игру и работали как одно целое.
В параллельном матче «Милан» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из еврокубков.
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