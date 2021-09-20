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Скрипник: «На фоне «Ромы» хотим показать достойный футбол»

Тренер «Заря» в предвкушении матча
Футбол Лига конференций UEFA
22:17
Скрипник: «На фоне «Ромы» хотим показать достойный футбол»
Фото: ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник признался пресс-службе клуба, что в предвкушении матча с «Ромой» в лиге конференций.

«Рома» – это топовая европейская команда, думаю, каждый имеет представление об этом сопернике и что он из себя представляет.

На таком уровне сыграть, а не по телевизору посмотреть, любой футболист, особенно начинающий, мечтает.

Мы понимаем, с кем будем играть, но так же на их фоне хотим показать и свой достойный футбол».

«Заря» проиграла в первом матче «Буде-Глимту» (1:3).

«Рома» обыграла ЦСКА Софию (5:1).

Андрей Усмонов
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Заря Буде-Глимт

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