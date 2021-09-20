Скрипник: «На фоне «Ромы» хотим показать достойный футбол»

Фото: ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник признался пресс-службе клуба, что в предвкушении матча с «Ромой» в лиге конференций.

На таком уровне сыграть, а не по телевизору посмотреть, любой футболист, особенно начинающий, мечтает.

Мы понимаем, с кем будем играть, но так же на их фоне хотим показать и свой достойный футбол».