«Заря» после неудачи в еврокубках разгромила «Черноморец»
Скрипник: «На фоне «Ромы» хотим показать достойный футбол»
Тренер «Заря» в предвкушении матча
22:17
Фото: ФК Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник признался пресс-службе клуба, что в предвкушении матча с «Ромой» в лиге конференций.
«Рома» – это топовая европейская команда, думаю, каждый имеет представление об этом сопернике и что он из себя представляет.
На таком уровне сыграть, а не по телевизору посмотреть, любой футболист, особенно начинающий, мечтает.
Мы понимаем, с кем будем играть, но так же на их фоне хотим показать и свой достойный футбол».
«Заря» проиграла в первом матче «Буде-Глимту» (1:3).
«Рома» обыграла ЦСКА Софию (5:1).
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