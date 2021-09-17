Скрипник рассказал, что надломило «Зарю» в матче с «Буде-Глимтом»
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мыслями после поражения в матче первого тура группового этапа Лиги конференций против «Буде-Глимта» (1:3). Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.
Мы понимали, что «Буде-Глимт» – серьезный соперник, у которого есть свой тактический рисунок. В первом тайме была своеобразная разведка. Во втором тайме первый стандарт надломил нашу команду. А далее индивидуально сильные качества игроков соперника позволили им использовать свои шансы.
Нашего оппонента поздравляем с победой. Будем готовиться дальше. Уже в воскресенье у нас чемпионат и следующая игра. Посыпать голову пеплом не будем. Любые игры, даже такие, добавляют опыта. Здесь важен каждый нюанс и решения. Сейчас проведём игру в чемпионате с «Черноморцем», а потом будем смотреть дальше.
Каждая игра – это новая история. Сейчас мы проиграли, но впереди ответная игра, плюс две игры с ЦСКА и «Ромой». Будем готовиться, а время все покажет. Сейчас сильнее одна команда, а завтра будет сильнее вторая.
Капитан команды соперника очень понравился. Группа атаки тоже. Каждый знает, что делать на поле. Но в основном я смотрю на свою команду и меня больше интересуют мои игроки.
Во втором матче группы «Рома» не оставила шансов софийскому ЦСКА (5:1).
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