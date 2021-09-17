Скрипник рассказал, что надломило «Зарю» в матче с «Буде-Глимтом»

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мыслями после поражения в матче первого тура группового этапа Лиги конференций против «Буде-Глимта» (1:3). Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.

Нашего оппонента поздравляем с победой. Будем готовиться дальше. Уже в воскресенье у нас чемпионат и следующая игра. Посыпать голову пеплом не будем. Любые игры, даже такие, добавляют опыта. Здесь важен каждый нюанс и решения. Сейчас проведём игру в чемпионате с «Черноморцем», а потом будем смотреть дальше.

Каждая игра – это новая история. Сейчас мы проиграли, но впереди ответная игра, плюс две игры с ЦСКА и «Ромой». Будем готовиться, а время все покажет. Сейчас сильнее одна команда, а завтра будет сильнее вторая.

Капитан команды соперника очень понравился. Группа атаки тоже. Каждый знает, что делать на поле. Но в основном я смотрю на свою команду и меня больше интересуют мои игроки.