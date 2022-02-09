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Соломон: «Думаю, через неделю уже смогу вернуться в общую группу «Шахтера»

Полузащитник восстанавливается после травмы
Футбол Украинская Премьер-лига
14:16
Соломон: «Думаю, через неделю уже смогу вернуться в общую группу «Шахтера»
Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассказал пресс-службе клуба, что вскоре сможет вернуться в строй команды после травмы.

Манор, ты пропустил первую часть сборов. Как чувствуешь себя сейчас?

«У меня были хронические проблемы на протяжении длительного времени, из-за которых я очень страдал. И наконец-то удалось выяснить, в чем же причина, и направить меня на операцию в США. Все прошло хорошо, я практически восстановился и буквально через неделю вернусь в общую группу».

Как проходило восстановление и на что сейчас направлены твои тренировки?

«Первая часть восстановления прошла в США и Израиле, оно предусматривало легкие нагрузки. Сейчас же я занимаюсь с фитнес-тренером клуба. Это очень тяжелая работа, приходится много бегать. Но, думаю, через неделю уже смогу вернуться в общую группу».

Ты долгое время не видел партнеров по команде, как они встретили?

«Действительно, мы не виделись практически два месяца. Всегда испытываешь особенные чувства и эмоции после столь долгой паузы. Очень рад был снова увидеть как партнеров по команде, так и всех сотрудников клуба, тренерский штаб. Уже с нетерпением жду, когда смогу тренироваться вместе с ними и насладиться футболом в полной мере!»

Сообщалось, что Соломон вероятно проводит свой последний сезон в «Шахтере».

Андрей Усмонов
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Манор Соломон Шахтер Донецк

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