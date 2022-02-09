Ранее травмированные Соломон и Кривцов полетели с «Шахтером» на второй сбор
Соломон: «Думаю, через неделю уже смогу вернуться в общую группу «Шахтера»
Полузащитник восстанавливается после травмы
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассказал пресс-службе клуба, что вскоре сможет вернуться в строй команды после травмы.
Манор, ты пропустил первую часть сборов. Как чувствуешь себя сейчас?
«У меня были хронические проблемы на протяжении длительного времени, из-за которых я очень страдал. И наконец-то удалось выяснить, в чем же причина, и направить меня на операцию в США. Все прошло хорошо, я практически восстановился и буквально через неделю вернусь в общую группу».
Как проходило восстановление и на что сейчас направлены твои тренировки?
«Первая часть восстановления прошла в США и Израиле, оно предусматривало легкие нагрузки. Сейчас же я занимаюсь с фитнес-тренером клуба. Это очень тяжелая работа, приходится много бегать. Но, думаю, через неделю уже смогу вернуться в общую группу».
Ты долгое время не видел партнеров по команде, как они встретили?
«Действительно, мы не виделись практически два месяца. Всегда испытываешь особенные чувства и эмоции после столь долгой паузы. Очень рад был снова увидеть как партнеров по команде, так и всех сотрудников клуба, тренерский штаб. Уже с нетерпением жду, когда смогу тренироваться вместе с ними и насладиться футболом в полной мере!»
Сообщалось, что Соломон вероятно проводит свой последний сезон в «Шахтере».
Комментарии 0