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Соломон: «С «Ингульцом» продемонстрировали философию Де Дзерби»
Команда добыла первую победу при новом тренере
25 июля 11:11
Манор Соломон / фото - ФК Шахтер
Вингер донецкого «Шахтера» Манор Соломон поделился впечатлениями от победного матча первого тура УПЛ против «Ингульца» (2:1):
«Доволен тем, что взяли 3 очка. Счастлив, что отдал ассист на Траоре и помог ему забить первый гол за «Шахтер».
Важная победа. Мы показали, чего стоим, и продемонстрировали философию нашего тренера. Уверен, в следующей игре мы покажем даже больше».
Этот матч стал первым официальным поединком Роберто Де Дзерби у руля команды.
Отличился новичок «горняков» Лассина Траоре, а сам итальянский наставник считает, что команда могла выигрывать разгромно.
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