Соперник «Шахтера» по Лиге чемпионов ушел от поражения в первом матче чемпионата Бельгии в компенсированное время

«Стандард» не смог удержать победу в игре с «Генком»

Фото: twitter.com/KRCGenkofficial «Генк» сумел уйти от поражения на выезде в первом туре чемпионата Бельгии. Команда сыграла вничью со «Стандардом». Спас гостей гол Бонгонды на второй компенсированной минуте. Открыл счет за хозяев в средине второго тайма Лайфис. Обе команды набрали по одному очку. Это был стартовый тур чемпионата. Чемпионат Бельгии. 1-й тур: «Стандард» – «Генк» 1:1 Голы: Лайфис, 69 – Бонгонда, 90+2 «Генк» – соперник «Шахтера» по квалификации Лиги чемпионов. Матчи пройдут в августе (3 и 10 августа).

Андрей Усмонов