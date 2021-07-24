Соперник «Шахтера» по Лиге чемпионов ушел от поражения в первом матче чемпионата Бельгии в компенсированное время

УПЛ. «Верес» – «Колос». Видео трансляция
17:00
«Генк» сумел уйти от поражения на выезде в первом туре чемпионата Бельгии.
Команда сыграла вничью со «Стандардом». Спас гостей гол Бонгонды на второй компенсированной минуте. Открыл счет за хозяев в средине второго тайма Лайфис.
Обе команды набрали по одному очку. Это был стартовый тур чемпионата.
Чемпионат Бельгии. 1-й тур:
«Стандард» – «Генк» 1:1
Голы: Лайфис, 69 – Бонгонда, 90+2
«Генк» – соперник «Шахтера» по квалификации Лиги чемпионов. Матчи пройдут в августе (3 и 10 августа).
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